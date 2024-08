Horóscopo de hoy, sábado 24 de agosto

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Evite obsesionarse con su físico.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sorprenda a su pareja con algo original. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. No abuse de los medicamentos para dormir.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Preste atención a los cambios profesionales. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su fuerte temperamento puede llevarle a la ruptura de pareja. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Molestias en las articulaciones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Su estómago notará los excesos culinarios.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.