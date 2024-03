Horóscopo de hoy, sábado 23 de marzo

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Tauro

(20 de abril – 21 de mayo)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Géminis

(21 de mayo – 20 de junio)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno

Cáncer

(21 de junio – 22 de julio)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Leo

(23 de julio – 22 de agosto)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Virgo

(23 de agosto – 22 de septiembre)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Libra

(23 de septiembre – 22 de octubre)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Escorpio

(23 de octubre – 21 de noviembre)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Evite las situaciones de riesgo físico.

Sagitario

(22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Capricornio

(22 de diciembre – 19 de enero)

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Momento poco propicio para las inversiones. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Jornada para cuidar las articulaciones.

Acuario

(20 de enero – 18 de febrero)

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. El contacto con la naturaleza le relajará.

Piscis

(19 de febrero – 20 de marzo)

Magnetismo para seducir y ser seducido. Preste mucha atención a las noticias de economía. Amplíe su formación para mejorar su situación profesional. Ocupe su mente en la lectura, el cine y otras distracciones.