Horóscopo de hoy, sábado 2 de septiembre

No duden en realizar esa llamada que ustedes saben que podría ayudarlos para solucionar un problema en el plano económico. Amor en puerta para algunos. Día feliz con alternativas varias para pasarla bien y en familia. Satisfacción. Momento de color: perla.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Una nueva sensación de tranquilidad tendrán en el plano afectivo al poder abrirse más. Apuntan hacia el final de una situación engorrosa en el plano familiar. Espacio que logran para enriquecer sus espíritus al poder abrirse más. Los desarreglos de su dieta los harán sentirse con pesadez. Momento de color: lima.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Probando crecemos, equivocándonos y acertando vamos haciendo nuestra vida. Situación que cambia, con un resultado a su favor. Un rato de inspiración los hará completar una jornada con mucho romanticismo. Darnos la oportunidad de mostrar lo que sentimos y sentirnos libres de otorgar lo que queremos. Momento de color: vino.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se anticipe en los gastos hay cosas que podrán evitar comprar. La naturaleza de las cosas hace que uno sienta lo que debe hacer. Sujétense a los gastos que hoy pueden hacer, no olviden que el dinero es un valor que hay que cuidar para luego no desesperar. Posibles llamados que los reconfortará. Todo llega. Momento de color: melón.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sepan esperar esa respuesta que buscan en el plano afectivo. Los resultados los verán antes de lo que imaginan. Las cosas que ocurren en el corazón se sienten, todo se sabe el punto es poder darse cuenta. Probando crecemos, equivocándonos y acertando vamos haciendo nuestra vida. Momento de color: cerceta.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Desarreglo emocional que podría derivarlos en una tristeza. Los momentos difíciles habría que encararlos con mayor optimismo. Tratar de permitir que las cosas sucedan hasta donde tengan que suceder, saber esperar es saludable en todos los sentidos. Momento de color: verde mar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Archivan una situación que los tenía preocupados en su plano laboral. Deberían aplicar lo mismo para el plano afectivo, están a tiempo de evitar equivocarse, con recordar los errores, bastaría para estar a tiempo. Prevenir siempre es mejor que curar. Busquen relajar las mentes. Momento de color: púrpura.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Buena esperanza renovada porque quedaría desechada una problemática que tienen en el plano económico. Los altibajos emocionales deberían aprender a manejarlos. Día en que las soluciones de sus problemas pueden estar dando señales más positivas y cercanas. Aprender de nuestros errores, asumirlos, perdonarse. Momento de color: oliva.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día de mucha reflexión y conexión interna. Estaría primando en sus pensamientos las ganas de organizar mejor sus vidas personales. Acertada posición que los favorecería en todos los planos especialmente en el afectivo. Las cosas llegan, las situaciones maduran aunque a veces no nos demos cuenta. Momento de color: azul puro.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Efectuar cosas dentro del hogar, ordenar, tirar lo que no sirve, limpiar a fondo, hacer arreglos. En la jornada deberían tratar de poner en claro ciertas situaciones familiares que los están agobiando. Día distendido, para poder pensar con mente y emociones calmas los problemas. Posibilidad de salidas. Momento de color: verde apio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Día en el que los sentimientos aflorarán con mayor facilidad. Permítanse proponer lo que están pensando a la persona de su interés. Revisen los arrebatos emocionales que a veces tienen en el trabajo y concienticen que podrían jugarles una mala pasada. Siempre pensar antes de actuar. Renovación. Momento de color: cobre.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los sentimientos compartidos les harán llegar a una mayor unión con sus parejas. Animarse a sentir, saber que es la solución de la vida siempre poder sentir amor en todas las expresiones, todo lo bueno es Amor. Se aproxima una interesante posibilidad laboral que les dará mucho provecho. Momento de color: rosa.