Horóscopo de hoy, miércoles 4 de septiembre

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Intente ser más regular en su trabajo. Procure hacer ejercicio, pero no violento.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Es importante que no confunda los sentimientos. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Duerma más horas, lo necesita.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Magnetismo para seducir y ser seducido. Preste mucha atención a las noticias de economía. Amplíe su formación para mejorar su situación profesional. Ocupe su mente en la lectura, el cine y otras distracciones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Las cuestiones profesionales le exigirán mucha energía. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. No fuerce demasiado la máquina, el organismo se debilita.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.