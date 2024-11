Horóscopo de hoy, martes 12 de noviembre

Pelea por lo que quieres, nadie va a hacerlo por ti. Incluso si tienes que asumir algunos riesgos, merecerá la pena. La salud aguantará tus excesos una temporada. La ausencia de una persona a la que quieres te llena de desasosiego. Procura mantener el contacto con ella para poder tranquilizarte y seguir adelante. Los halagos, sean o no sinceros, de vez en cuando sientan bien a tu ego. Aún así, desconfía de quien se pasa del límite de la cortesía. Podría buscar algo de ti.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los excesos de los últimos tiempos pueden empezar a mermar tu salud, que hasta ahora ha sido muy buena. Procura poner límite a las comidas y bebidas. Tu compromiso con los demás se pone a prueba cuando tus intereses personales colisionan con los de los que te rodean. La decisión será complicada. Hoy atraerás todas las miradas y eso te colocará en una posición privilegiada para demostrar lo que vales. También hay un riesgo, el de los errores por la presión.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu tendencia a mirar el lado negativo de las cosas te previene a veces contra algunas amenazas, pero tienes que moderar tus impulsos pesimistas, no están justificados. No todo aquél que te contradice es tu enemigo. Trata de sacar conclusiones positivas y constructivas de todas las discusiones y de las críticas que recibes. No tienes derecho a juzgar a las personas que te rodean, y mucho menos a tu pareja. Si lo haces pondrás en serio peligro tu relación sin apenas darte cuenta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No debes sentirte comprometido por todas las ofertas que recibes, lo importante es que veles por tus intereses. Ya tendrás más y mejores oportunidades. Afrontas hoy un asunto importante en el trabajo. La clave para salir airoso será saber discutir sin alzar la voz, debatir sin perder los nervios y mostrarte muy seguro. Si no te sientes aceptado por el grupo en el que pretendes entrar, puede que sea el momento de cambiar de estrategia. Hazte de rogar y otros vendrán a ti.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Malas noticias en el terreno sentimental, algunas de tus aspiraciones con alguien se alejan ante la aparición de una tercera persona. Tendrás que esperar. Debes romper con la dependencia de las cosas materiales. Tienes que cimentar tu existencia en las relaciones personales, son las que te darán mayor satisfacción. Se te presenta la oportunidad de cerrar un trato que hace tiempo estabas esperando. No obstante, las ansias no deben hacer que te precipites en los detalles.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Una cosa es que dispongas de dinero y otra que lo puedas malgastar de forma irresponsable. Ten cuidado porque los fines de semana te pueden vaciar el bolsillo. Seguir adelante es lo único que ahora importa en realidad. A pesar de los inconvenientes que te desaniman, debes seguir empujando sin dudarlo un momento. En el ambiente en el que hoy te moverás no será muy difícil que despuntes por los conocimientos que tienes sobre la materia que tratarás. No alardees aunque puedas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No le quites importancia a las molestias que sufres. Más vale que te sacudas la pereza y te pongas en manos de un experto, para evitar males mucho mayores. Un encuentro inesperado hará cambiar tus planes, pero merecerá la pena porque puedes sacar mucho provecho. Conseguirás hoy informaciones muy valiosas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Día propenso a las aventuras de corte erótico, bien con tu pareja, o con una persona conocida con la que podrás iniciar una relación muy satisfactoria. Alguien pondrá hoy a prueba tu paciencia. Trata de aguantar sin perder los estribos, pero no te olvides de la actitud de esa persona para ocasiones posteriores. Día negativo para reconocer los problemas allí donde se te planteen.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aún te falta mucho que aprender, no viene a cuento esa actitud de prepotencia que sacas a relucir con los que acaban de empezar. Sé un poco más modesto. Tu salud es buena en general, pero tiende a debilitarse por los excesos. Trata de controlar las cosas que comes y bebes en lugares que no conoces a fondo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La jornada terminará con momentos de alto voltaje sexual para los que quizá no estés preparado. Si no te apetece llegar hasta esos extremos, no dudes en parar. Es el momento de renegociar las condiciones de tu contrato laboral. Tu posición está en alza, y te puedes permitir presionar un poco. Te mereces una mejora.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tienes que hacerle un espacio en tu vida al ejercicio físico. Si sigues con las costumbres sedentarias, acabarás por pagarlo con tu propia salud muy pronto. Pasarás gran parte del día agobiado por el trabajo. No merece la pena que le des más vuelta a una situación que no tiene demasiados visos de arreglarse ahora. El exceso de trabajo te ha llevado a un nivel de compromisos que ahora no puedes afrontar, así que trata de reorganizar tu agenda para poder cumplir con lo importante.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tu economía sigue con la tendencia al alza, pero de una manera lenta. No tengas prisa, lo mejor es que asientes sin prisas cada trocito de terreno que consigas. En los próximos días dedicarás todos tus esfuerzos a progresar en el trabajo, porque te preocupa tu bajo nivel de ingresos, algo que hasta el momento no había sido importante.