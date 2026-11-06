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Horóscopo de hoy, sábado 7 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 7 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre de 2026 estará asociada con nuevos comienzos y procesos de transformación emocional.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas de la jornada. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su relación progresa gracias a sus amigos. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Conocerá a gente muy interesante en breve plazo. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. Aparecerá un compañero dispuesto a hacerle sombra. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Posibles pérdidas de bienes. Le vendría bien independizarse laboralmente. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Suerte en los juegos de azar. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Controle sus impulsos consumistas. La bonanza astrológica le propiciará conseguir un trabajo. Tendrá delicadas las articulaciones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

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