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Horóscopo de hoy, jueves 16 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 16 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo delzodíaco.

Horóscopo del 15 de abril 2026 según El Niño Prodigio para todos los signos.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Sienten que tienen autoridad en sus temáticas y que la idoneidad lograda es su estandarte. Día de entrevistas y comienzos laborales. Apertura en el plano afectivo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sienten exigencias en el plano de sus actividades que los agobian un poco. Demuestren y muestren sus capacidades que las tiene sobradas. Tranquilidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Contactos, nuevas personas llegan relacionadas con el ámbito de las actividades. Usarán sus encantos y lucidez en un día con energías súper positivas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cancerianos un miércoles interesante en el que vivirán y sentirán indicios de que algo importante les llega a sus vidas. La esperanza combinada con sonrisa hace milagros.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Señales que sabrán interpretar y les darán indicios de que las cosas marchan muy bien. Siempre se puede ver el camino de las soluciones. Día con avances.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos dejen de lado un poco las sensaciones inestables e inseguras sobre esos problemas que tienen. Todo apunta hacia el final de las controversias.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Eviten en este día esas discusiones vanas que no llegan a buen término. Hay diálogos pendientes que les satisfarán la autoestima. Empuje y determinación.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Cosas que llegan sin siquiera las estén imaginando. Cuando dejamos de lado la ansiedad y entregamos nuestra energía al Universo, se garantiza el éxito.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sentirán el alivio en el ámbito laboral. Se verán respaldados y respetados. Tengan en cuenta que sus afectos están algo distantes de los suyos. Re conexión.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se sienten con mayor vitalidad y con ánimos sobrados para volver a sentirse muy bien. Buscar el equilibrio para poder estar con ganas bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuarianos con pensamientos focalizados en realizar esos trámites pendientes. Día novedoso en cuanto a papeles o firmas. Decidan hacer actividad física.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscianos con un día más relajado que les trae mejorías en algunas cosas que ya encaminadas. No hagan sintonía con personas que les hacen sentir mal.

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