Conmoción en el espectáculo: murió un reconocido actor de Los Simuladores y Montaña Rusa

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia y despidió al artista, que tuvo una gran trayectoria en televisión, cine y teatro.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento triste tras conocerse la muerte de Marcelo Trepat a los 62 años. El actor formó parte de grandes producciones como Los Simuladores y Montaña Rusa.

El dolor de Georgina Barbarossa por la muerte de Marcelo Trepat: "Tengo el corazón destrozado"

Si bien por el momento no se conoció oficialmente la causa del fallecimiento, la noticia fue confirmada por la Asociación Argntina de Actores y generó una profunda tristeza entre sus colegas y amigos , especialmente entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él durante sus años de carrera.

Su vínculo con la actuación comenzó durante la infancia, cuando tomó clases de teatro en la Escuela 22 de Pergamino, su ciudad natal. Más tarde se sumó a distintos grupos teatrales y empezó a desarrollar su carrera. No solo se destacó por su trabajo como actor, sino también por su faceta como cantante y su participación en importantes obras de teatro musical.

Marcelo Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Desde muy chico mostró interés por el mundo artístico y comenzó a estudiar teatro en la Escuela 22 de su ciudad natal. Con el paso de los años, aquella pasión se convirtió en su profesión.

En televisión participó de reconocidas ficciones como Montaña rusa, La niñera y Los simuladores. En esta última interpretó a Ortiz de Ocampo en el capítulo Seguro de desempleo. Además, formó parte de la miniserie rusa Al ritmo del tango, protagonizada por Natalia Oreiro.

Sin embargo, uno de los vínculos más importantes de su carrera fue el que construyó con Georgina Barbarossa. El actor trabajó junto a la conductora en distintos programas, entre ellos Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina.

Georgina Barbarrosa lo despidió desde su red social.

Su recorrido artístico también estuvo muy ligado al teatro. En 1991 formó parte del elenco original de Drácula, el musical, la reconocida obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler que se presentó en el Luna Park. Allí interpretó a Lord Arturo.

Con el correr de los años continuó sumando proyectos y participó en espectáculos como Mi bella dama, El violinista en el tejado, Zorba y Cabaret. También tuvo la oportunidad de trabajar junto a figuras como Pepe Soriano, Rita Cortese y Raúl Lavié. Entre 2009 y 2012 fue reemplazante de integrantes de Les Luthiers y participó en funciones de Lutherapia y Chist!.

En los últimos años, Trepat había elegido alejarse de Buenos Aires y establecerse en Villa Giardino, Córdoba, donde residía desde 2008.