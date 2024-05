Horóscopo del fin de semana del viernes 10 al domingo 12 de mayo

Horóscopo del fin de semana para Aries

Vas a tener algo de energías encontradas con tu pareja, familia o personas cercanas; no hagas los problemas más grandes de lo que son. Este cambio de Luna te ayuda a cerrar un ciclo y a volver a confiar en el futuro. No te detengas, sigue adelante y no tengas miedo.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Llega dinero rápido, además de cambios positivos y oportunidades en todo lo que tiene que ver con tu trabajo o negocio propio, incluso a nivel internacional. Vas a afrontar todo con una mentalidad ganadora y lo que emprendas estos días no encontrará impedimentos.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Son días de arreglar papeles y pensamientos para que puedas ser exitoso en todo lo que estás haciendo. Estás creciendo profesionalmente y vas en el camino correcto. Despiertas envidias y te van a criticar, pero no esperes la aprobación de nadie, solo la tuya.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Es momento de hacer algo por ti, crecer económicamente y quitarte los miedos e inseguridades. Te mereces grandes cosas y vas a recibir el apoyo que tanto deseabas. La Luna Nueva potencia el ámbito de los amigos, y a través de ellos pueden venir a tu vida agradables sorpresas.

Horóscopo del fin de semana para Leo

La suerte va a estar contigo y estos días van a ser mágicos. Llega una oportunidad que te va a dar dejar más ganancias o un cambio que te facilitará la vida. Aunque no sea fácil conseguir lo que quieres, la Luna Nueva te conduce al éxito y los resultados pueden ser los que tú deseas.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Es tu momento de brillar y sonreír, porque todo lo que estás planeando se empieza a dar. Vas a tener ideas nuevas, creativas y de progreso. No permitas que las dudas frenen tus sueños, pero tampoco caigas en el error de precipitarte: las cosas te saldrán mejor si las haces con calma.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Vas a poder resolver tus problemas y encontrar las soluciones que necesitabas. Sé más perseverante; lo que quieres va a llegar, así que no te desesperes. La Luna Nueva te empuja al cambio y el éxito va a ser tuyo. Te desenvolverás mejor que nunca en el terreno social y conectarás de maravilla con la gente.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

No le des tantas vueltas a las cosas; tienes que dejar ir lo que no es para ti. Vas a tener una revelación o una gran idea que te permitirá crecer más económicamente. La Luna Nueva enfrente de tu signo puede traerte buenas noticias e ilusiones nuevas que despierten tu optimismo.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Es tu momento de estar arriba, crecer y no detenerte. Vas a tener excelencia, triunfos y éxitos en todo lo que hagas, pero para eso necesitas llenarte de vitalidad. La Luna Nueva te revitaliza para que no te falten las fuerzas y te alerta para que te protejas de situaciones de riesgo.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Renueva todas las energías y no te estanques. En el amor, date tiempo y espera que te va a llegar lo que tanto necesitas. La Luna Nueva puede desencadenar encuentros inesperados que te traigan felicidad y podrías conocer a alguien que muestre interés por ti.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Lograrás tus objetivos, pero tienes que estar dispuesto a soltar para poder recibir. Trata de no hablar sobre tus cosas porque a veces otras personas te pegan su energía negativa. Vas a poder ir haciendo las cosas a tu manera y, poco a poco, tu vida tomará el rumbo que deseas.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Estás recuperando tu estabilidad y sobre todo tu sonrisa. Vas a poder desarrollarte más económicamente, ya sea en cuestiones laborales o de negocios propios. Es tu momento: ve a por lo que quieres y toma tus decisiones, que vas a acertar.