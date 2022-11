Horóscopo Chino: qué enamora a cada signo

Qué enamora a los signos, según la Astrología China

Rata

Son los nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020. Para seducirlos, se recomienda ser dulces y sinceros antes que cualquier otra cosa. Importante pedirle opiniones y tomar la iniciativa en las relaciones. Además, se recomienda invitarlas a recreaciones culturales y hacerles consignas para que puedan coincidir con tus opiniones.

Buey

Son los nacidos en 1937, 1949, 196?1, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Para poder atraerlos, simplemente debés tener un buen sentido del humor y demostrar seguridad. Son personas que se encuentran, por lo general, en un entorno profesional, de ocio o familiar. Les gustan los temas interesantes y una salida perfecta para ellos sería un museo o una exposición. Es un signo que no es fácil para atrapar y les agradan las conversaciones divertidas.

Tigre

Son los nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Inteligencia y ternura es de los aspectos que más le llaman la atención. Sus lugares preferidos son los museos, aunque también les gusta viajar, entonces podrás encontrarlo en trenes o aviones. Son habladores y deberás dejarlos que conversen, también es bueno pedirle ayuda y consejos. En el sexo es muy imaginativo y son amantes de los juegos eróticos.

Conejo

Son los nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011. Para conquistarlos, deberás contar con una belleza interior e importante alegría. Para encontrarlos, sus rincones favoritos son las fiestas y las juntadas con amigos. Les gusta que les aprueben sus chistes y bromas y, si tenés intenciones con ellos, deberás expresarles constantemente sus intenciones y hablarles de tus proyectos. Asimismo, les encantan las cenas íntimas.

Astrología Astrología: cuáles son 2 las parejas que más duran en sus relaciones amorosas, según el signo del zodiaco

Dragón

Son los nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012. Se caracterizan por ser reservados y pudorosos, por eso, la mejor forma de seducirlo es cuando uno le muestra admiración. Conferencias y actos públicos son lugares en donde se los puede encontrar y será importante que tu apariencia sea elegante, con accesorios de calidad y buenos perfumes. Son románticos y le gustan los regalos ingeniosos.

Serpiente

Son los nacidos en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Dentro de sus rasgos más distintivos, aparecen ser aventurera y atractiva. En un bar o una librería son sus mejores opciones para invitarla y deberás ser tierno y misterioso. Les gustan que las hagan reír y es importante que puedas sacar tema de conversación para que transmitas importancia en la cita.

Caballo

Son los nacidos 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014. Son ambiciosos y también soñadores. Deberás mostrarle tu ayuda y también ofrecerle tu amistad. Escucharán tus problemas y ellos, asimismo, oirán los tuyos. Podrás ubicarlos en el ámbito deportivo, por ejemplo, en gimnasios o canchas de tenis. Le gusta que los admiren y que les ofrezcan ayuda desinteresadamente. Necesita halagos permanentemente.

Cabra

Son los nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015. Soñadores y bohemios son sus cualidades predilectas. Si contás con humor y romanticismo, no tendrás problemas para conquistarlos. Necesitan que con ellos sean amables, divertidos pero también firmes. Les gustan mucho las historias y, paralelamente, sumarás muchos puntos si tu casa está limpia y organizada.

pareja enamorada

Mono

Son los nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016. Son inaccesibles y divertidos. Simplemente, para atraerlos, es importante prestarle atención. En empresas de reparaciones o restaurantes exóticos podemos ubicarlos y les fascinará que le pidan ayuda para arreglar algún artefacto roto. Un perfume delicado y un traje de color azul ayudarán en la conquista. En el sexo le gustan las atenciones.

Gallo

Son los nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017. Si algo tienen es que son traviesos y dulces. Siempre están rodeados de amigos porque aman ayudar a su círculo más cercano. Decirle que no la primera vez ayudará a conquistarlos y, también, que les hables de temas de actualidad y deportivos. Insistile, luego, en acompañarlos a todas partes y regalale productos de belleza.

Perro

Son los nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018. Dentro de sus rasgos más característicos se destacan ser intuitivo y comprensivo. No será sencillo conquistarlo porque deberás contar con una impresionante imaginación y pasión. Disfrutan al máximo sus ratos de ocio y, habitualmente, toman la iniciativa en las relaciones. No deberás hablar de lo que no tenés idea. Detectará tus intenciones.

Cerdo

Son los nacidos en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019. Atención porque son personas tímidas y también vulnerables. Para seducirlos, deberás tener afecto y también ser sensible. Si te animás, pedile un vaso de vino o un pedazo de torta y les encantará ayudarte. Le gusta que le propongan ir al cine. Para atraerlos aún más, será importante contar con aliento fresco y un perfume de calidad. En el sexo le atrae el misterio y la ternura.