Horóscopo Chino: cuáles son los tres signos que más confían en su pareja

Astrología Astrología: cuáles son 2 las parejas que más duran en sus relaciones amorosas, según el signo del zodiaco

Rata

Pertenecen a Rata quienes tienen fecha de nacimiento en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Constantemente piensan en vivir y mejorar su estado de ánimo y en poder disfrutar de las pequeñas cosas. Si hay algo que no les gusta es anticiparse a los acontecimientos que no saben, si pueden pasar o imaginarse hechos aislados de la vida real. No se consideran aptos para las relaciones a largo plazo, ya que les gusta la libertad.

Tigre

Son quienes nacieron en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Relacionan los celos con un aspecto negativo y es por eso que son los más independientes de toda la astrología. Necesitan libertad y también confían plenamente en las relaciones.