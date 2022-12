Horóscopo Chino: cuáles son los tres signos más farsantes

Los tres signos de la Astrología China más embusteros

Dragón

Integran este signo los nacidos en 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940. Cuentan en su personalidad con una particular condición que es saber usar a la perfección la lógica para poder mentir. Por momentos, se vuelven indescifrables porque, cuando engañan o mienten, usan la ironía para poder disimular. Usando esta herramienta, se destacan por sobre el resto de los signos.

Caballo

Comprenden a caballo los que nacieron en 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930. Tienen una cualidad que es ser muy permeables a la hora de entablar relaciones. Son muy sociables y todo el tiempo buscan un contacto para estar en permanente compañía. En muchos de estos vínculos, usan la mentira para llamar la atención del otro.

Mono

Son quienes nacieron en los años 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932. Según la astrología china, su característica es ser muy astutos. Esto, genera que siempre estén atentos a engañar por más que no lo necesiten. Si bien no lo hacen con mucha frecuencia, lo utilizan cuando tienen un objetivo en particular y con la verdad no les alcanza.