Horóscopo Chino: cuáles son los tres signos con los que es difícil llevarse bien

Horóscopo: los tres signos del zodiaco con los que no deberías relacionarte en el amor

Los tres signos de la Astrología China con los que es difícil llevarse bien

Dragón

Son los nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012. Son líderes de nacimiento que cuentan con un importante temperamento. Si hay algo que detestan es que lo contradigan y eso hace que, a veces, se transformen en personas agresivas. Les cuesta entender lo que piensan los demás.

Perro

Son los nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Sin dudas es uno de los signos más buenas y nobles que hay. Pero, según marca la astrología oriental, no es recomendable hacerlos enojar e incluso no es bueno estar con ellos cuando su humor es malo. En estos casos, se vuelven hirientes y no lo pueden manejar.

Buey

Son los nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Son personas muy perfeccionistas y muy exigentes a la hora de relacionarse con cualquier persona. Además, les cuesta mucho expresar sus emociones y es por eso que se les dificulta formar una relación que sea duradera.