Un gesto simple, unos minutos de silencio y una hoja en blanco pueden marcar el tono emocional del 2026.

Ritual navideño: la idea es que funcione como recordatorio simbólico durante el año.

La época navideña no solo es un momento de encuentro y celebración: también puede convertirse en una pausa consciente para cerrar el 2025 y sembrar intenciones nuevas. ¿Cuál es el ritual simple de Navidad para manifestar lo que querés en el año que llega?

Sin necesidad de creencias rígidas ni prácticas complejas, existe un rito que muchas personas eligen para ordenar deseos, enfocar objetivos y empezar el nuevo año con mayor claridad.

El 24 y 25 de diciembre funcionan simbólicamente como un umbral entre lo que termina y lo que comienza. El cierre del año calendario invita a revisar experiencias, aprendizajes y emociones acumuladas, y a soltar aquello que ya no se quiere repetir. Desde lo psicológico, poner en palabras los deseos ayuda a organizar prioridades, reducir la ansiedad y fortalecer la motivación para el año siguiente.

Los rituales no necesitan ser místicos ni elaborados. Pequeños gestos simbólicos permiten:

Una hoja de papel

Una lapicera

Un momento de calma

Lo ideal es hacerlo la noche de Navidad o durante la mañana del 25, en un espacio tranquilo, sin interrupciones.

El paso a paso del ritual navideño

Respirá profundo unos minutos y conectá con el presente.

Escribí entre 3 y 5 deseos u objetivos para el año que comienza.

Redactalos en primera persona y en positivo, como si ya estuvieran en proceso.

Leé lo escrito en voz baja o mentalmente.

Agradecé por lo vivido en el año que termina, incluso por lo aprendido en los momentos difíciles.

No se trata de pedir “mil cosas”, sino de elegir lo que realmente querés manifestar.

Qué hacer con el papel después del ritual

Hay varias opciones, y todas son válidas: