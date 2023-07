Cambia el Eje Nodal: cómo afectará a cada signo

Estos cambios permanecerán desde el 12 de julio hasta el 10 de enero de 2025. Este nuevo axis nodal habla de un nuevo camino hacia nuestra evolución. Esto significa, conocernos a nosotros mismos, sanar sin esperar que el otro lo haga: la importancia de estar bien y el amor propio se va a poner en práctica.

En este caso, habrá que podamos conectar con nuestros deseos, nuestra autoafirmación, con eso que somos. Por eso, hay que atreverse, accionar y decir “acá me reconozco”. Habrá una tendencia a luchar por lo que uno quiere, lo que no significa no tener en cuenta al otro, pero sí no esperar la aprobación o su aceptación.

También se hará hincapié en trabajar a nuestras inseguridades, tener nuestro momento a solas para descubrirnos y conectar principalmente con la paz, es decir, sacarnos conductas agresivas y violentas.

Eje Nodal Ariel – Libra: cómo repercutirá en los signos

Los eclipses, en estos Nodos nos hacen expresarnos y movilizarnos para ser más auténticos y genuinos. Las relaciones serán más libres, más autónomas y fuera de lo convencional dejando atrás esa mochila tradicional familiar.

La acción va a estar centrada en mejorar nuestro nivel emocional, pero prestando atención a lo que realmente queremos.