Astrología: tres tips para el mes de diciembre

Regresa mercurio retrógrado en capricornio

Este período se dará mayormente entre el 29 de diciembre al 18 de enero, pero energía comenzará a sentirse desde mediados de diciembre. Todo lo que tenga que ver con planes, proyectos, contratos, trabajos, metas y tendrá que revisarse varias veces o hacerlas antes. De hecho, a la comunicación hay que observarla un poco más. El día clave para todo este fenómeno será el 29 de diciembre.

Sol, Mercurio, Plutón y Venus en Capricornio

Llega fin de año y lo mejor que podés hacer es resetearte. Lo que no lograste hacer este año, ya no va más: a planificar el próximo año. Cerrar puertas significa poder abrir otras, lo que significa que si hay cosas que dejamos atrás, es porque no sirven. Este tiempo que queda del año nos invita a ser nuestra autoridad interna.