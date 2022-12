Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco expertos en rupturas amorosas

Capricornio

Si algo destaca a los capricornianos es su practicidad parar resolver problemas. Son resolutivos y no se hacen demasiado problema, solo intentan modificar lo que está mal para así poder salir adelante. Se toman el tiempo que necesitan y son pacientes. Es por eso que están muy preparados para los cambios y es el signo con mayor adaptabilidad.

Aries

Los nacidos en el signo de Aries son sumamente impulsivos y no piensan demasiado las cosas, simplemente la ejecutan. Si hay alguna cosa que no les gusta, se van y comienzan otro rumbo. No saben disimular sus sentimientos por eso prefieren apartarse. No son conformistas y siempre están en búsqueda de más. Estas características hacen que tengan muchas facilidades para superar cualquier tipo de relación por más fuerte que haya sido.