Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco condenados a un amor imposible.

Así como la astrología zodiacal analizó a los signos que más sufren por amor , en esta oportunidad se enfocará en aquellos condenados a un amor imposible . Según el horóscopo , se trata de personas que persiguen un amor platónico o no correspondido, muchas veces, en pos de una visión idealizada de lo que son las relaciones de pareja.

Además, muchos de estos individuos consideran que el amor los salvará y que será lo único que podrá traer estabilidad y felicidad a sus vidas, cuando en realidad eso no pasa: uno tiene que buscar esas características es su interior y no en los demás.

Los tres Signos Zodiacales condenados a un amor imposible

El horóscopo occidental está determinado por la fecha de nacimiento de las personas. Según el día en el que nace un individuo, se le asigna un signo zodiacal.

La mayoría de las veces, aquellos nacidos bajo un mismo signo del zodiaco comparten ciertas características y cualidades clave. ¿Cuáles son los tres signos zodiacales condenados a un amor imposible? Te contamos.

amor, signos Se trata de individuos que persiguen un amor platónico o no correspondido. Te contamos qué dice el horóscopo zodiacal sobre estas personalidades. Freepik

Escorpio

Las personas de Escorpio suelen tener una visión dramática, negativa y pesimista de la vida, por lo que siempre (incluso inconscientemente) buscarán enamorarse de la persona incorrecta.

Les cuesta pensar en su futuro de forma optimista y podrían llegar a obsesionarse con un amor platónico e imposible de alcanzar.

Piscis

Las personas de Piscis son sensibles y les cuesta olvidar, por lo que si se enamoran de alguien no correspondido les costará años dejar ir ese amor imposible.

Sin embargo, también les cuesta perdonar; así que si esa persona los lastima, se les dificultará volver a confiar en ellos. Necesitará recibir unas sinceras disculpas, pero aún así nunca volverá a creer en ese individuo que los lastimó.

Todas estas características le generan un gran sufrimiento a Piscis.

Sagitario

Aunque las personas de Sagitario suelen ser más bien frías en sus relaciones amorosas, si encuentran a alguien con quien quieren pasar el resto de su vida, se transformarán completamente.

Sin embargo, suelen enamorarse de la persona incorrecta, ya que no se sienten cómodos en lo que ellos llaman "relaciones tradicionales". Esto se debe a que no pueden soportar los límites y sentir que no tienen libertad.