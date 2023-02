Astrología: cuáles son las tres parejas de signos del zodiaco más tóxicas

Ahora, llegó el momento de conocer todo lo contrario: es que, los expertos en el horóscopo, han determinado que existen 6 parejas que no pueden tener una buena química debido a su constante choque por sus diferentes personalidades.

Las parejas de los Signos Zodiacales más tóxicas

Aries y Tauro

Estos dos signos, según marcan los expertos, no tienen ningún tipo de afinidad. Si bien, a través de la amistad, pueden aprender mucho de lo que se pueden aportar mutuamente, son muy inestables. Los que forman parte del signo de Aries cuentan con una vida más relacionada con lo espontáneo y el minuto a minuto. En cambio, los de Tauro, por su parte, les gusta tener una cierta tranquilidad y ser prolijos en lo que hacen.

Escorpio y Leo

Si bien estos dos signos se llevan muy bien siendo amigos, cuando se transforman en parejas son los más intensos de todo el horóscopo. Es que, ambos, son muy apasionados, tienden a ser explosivos y esto da como resultado peleas constantes. El problema está en sus emociones y como las transmiten hacia los demás: nunca querrán verse disminuidos ante los demás.

Piscis y Géminis

Uno de los problemas más importante que afrontan estas parejas es que poseen emociones muy diferentes. Por el lado de Piscis, son personas que necesitan atención permanente y sentirse amado todo el tiempo para así ganar seguridad. Ante esto, Géminis, no puede cumplir con estos deseos porque odian depender emocionalmente del otro. Los geminianos necesitan su espacio y esto es algo que no comprenden los de Piscis.

Cáncer y Acuario

Sin dudas son otras de las relaciones tóxicas que tiene la astrología. Es que son personas muy distintas, que tienen pensamientos y formas de vivir muy diferentes. Los de Cáncer, por ejemplo, son estructurados y tradicionalistas. En cambio, los de Acuario, por su parte, buscan la libertad, su espacio y le divierten las cosas fuera de lo común.

Libra y Capricornio

En la personalidad, estos signos son muy diferentes que no entienden diferentes rasgos que tienen los otros. Por ejemplo, las personas de Libra no comprenden por qué los capricornianos son tan obsesivos con el trabajo o sus actividades. Y, por otro lado, ellos no comprenden como los capricornianos siempre quieren mediar en todos los conflictos.

Virgo y Sagitario

Por último, encontramos esta pareja que desde afuera se ve una muy buena relación pero en verdad no es tan así. Sus personalidades hacen que choquen permanentemente y esto hace que su pareja pierda estabilidad y tranquilidad. Los de Virgo son personas que necesitan tener el control de todo lo que hacen y, en cambio, los de Sagitario quieren que todo vaya fluyendo sin mostrar demasiado interés en los asuntos.