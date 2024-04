Astrología: cómo saber si tu ex pareja te volverá a escribir, según su signo del zodiaco

Por regla casi general, las ex parejas suelen reaparecer con Mercurio Retrógrado, pero no todos. Hay algunos que simplemente pasan de página de una forma muy dramática, desapareciendo y no volviendo a escribir jamás. Pero hay un truco que pocos saben, y es que sabiendo el signo del zodiaco de esa persona, se puede conocer las posibilidades de si volverán a ponerse en contacto o no.

horoscopo Freepik

Cómo saber si tu ex pareja te escribirá otra vez, según su Signo Zodiacal

Aries

Aries es un signo de fuego y por lo tanto es muy impulsivo, prever si volverá a escribir o no es bastante difícil. Si tiene interés no dará muchas vueltas y escribirá sin pensarlo, pero si decide que su mente está mejor ocupada en otro lugar, se centrará hacia ese siguiente objetivo sin importarle otra cosa. Son de respuestas rápidas, si no te han contestado a un mensaje anterior, probablemente no lo hagan más adelante.

Tauro

Este es uno de los que signos a los que más suele costarle el cambio, pertenece a la cruz fija, por lo que son persistentes en todo lo que se proponen. Así que no es sorpresa recibir un mensaje después de meses de haber perdido el contacto. Quizás solo quiera preguntar como va la vida, o también puede ser que eche de menos la estabilidad de una relación, o haya esperado pacientemente el momento indicado para volver y tener una buena oportunidad.

Géminis

Géminis volverá a escribir, no se sabe con exactitud en que situación ni cuando, pero no es un signo rencoroso y está feliz de mantener contacto, aunque solo sea una amistad. Es cierto que no siempre responde a los mensajes de texto, pero, si se cruza por su mente alguna persona del pasado, encontrará el momento de hacer una llamada o escribir algo rápido.

Cáncer

Si Cáncer pasó de página de una manera rotunda, no volverá a escribir. Pero, si todavía le importa esa persona, seguramente llegue a enviar mensajes a diario. Seguramente solo quiere saber si uno se encuentra bien, para Cáncer la gente cercana a él son como miembros de su familia. Cáncer es de los que escriben a sus amigos solamente para recordarles que están ahí, que tienen un lugar en su corazón donde siempre serán bienvenidos. Eso si, ojo si se les ha roto ese corazón, porque la única respuesta que se encontrará es un mensaje dejando claro que se dispone a tomar distancia.

Leo

Leo es de los que escriben de nuevo, a no ser que se les haya dañado el orgullo. Si se ha sentido humillado, no se puede esperar que vuelva a buscar atención. Sabe dónde está su lugar y jamás quedará por debajo de nadie. Si simplemente pasaron un buen momento, antes o después se interesará en sus relaciones pasadas y escribirá algún que otro mensaje.

Virgo

Virgo volverá a escribir. Es un signo de tierra al que le cuesta pasar página si de verdad esa persona significó algo en su vida. Tiene paciencia para aguantar años esperando a que se produzca algún cambio a su favor. Echará de menos conversaciones interesantes, profundas y poder abrirse con alguien. Si no llega ese mensaje probablemente haga cualquier cosa por cruzarse con esa persona de alguna forma.

signos zodiaco Freepik

Libra

Libra siempre tiene un pensamiento para las personas que estuvieron en su vida, se suele preguntar qué habrá sido de ellas y no duda a la hora de escribir algún mensajito. Quizás no con intención de retomar la relación, pero sí de poder tener una armonía. También puede confundirse y terminar echando de menos lo suficiente como para escribir con segundas intenciones. Libra siempre preferirá el cara a cara, tener un reencuentro, a escribir muchos mensajes.

Escorpio

Suele tardar mucho tiempo, pero Escorpio volverá a escribir o buscar encontrarse de una forma u otra. El carácter intenso y un poco posesivo hace que sus relaciones sean muchas veces dramáticas. Por eso, aunque parezca que ha desaparecido de la vida, casi como si hubiese muerto, todavía hay posibilidades de que vuelva a escribir o contestarte a un mensaje.

Sagitario

Sagitario no le dará mucha importancia a escribir o no, simplemente si tiene algo que contar, lo hará. Y si todavía tiene cariño por esa persona, por supuesto responderá al mensaje antes o después. No es un signo muy rencoroso, tiene su propio camino en la vida y al ser un signo bastante positivo no tiene problemas para perdonar.

Capricornio

No se puede esperar que Capricornio vuelva a escribir, es de los que no pierden el tiempo en relaciones que no han funcionado en el pasado. Además, es de los que no dudan en actuar como si jamás hubiese existido su ex pareja. Ignorará mensajes o simplemente bloquearan para que no lo molesten más. Su honestidad pudo ser demasiado dolorosa en mensajes anteriores y no merece la pena seguir intentándolo.

Acuario

Que el signo Acuario aparezca después de meses no es de extrañar, pero no se puede esperar que haya hecho algún cambio. Si la relación se terminó por su falta de compromiso y manda un mensaje, no significa que haya cambiado de opinión, simplemente echa de menos pasar horas hablando. No es recomendable esperar a que responda a los mensajes, será él quién decida cuando escribir.

Piscis

Piscis es de lo que vuelven aunque tenga que hacerlo un millón de veces. Escribirá de forma inofensiva, pero se sabe que todavía piensa en esa persona especial. A Piscis le afectan mucho los momentos de alta actividad energética como eclipses o cuando la Luna se encuentra en signo de agua, por lo que se puede encontrar un mensaje suyo en cualquier momento, una reacción a las historias o un entrañable recuerdo que pueda enviar.