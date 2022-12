Astrología China los mejores consejos para que cada signo pueda cumplir sus deseos. 

Buey

Son los nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. En este caso, deberán comprender que no saben todo y para ello tendrán que aferrarse a todos los conocimientos posibles. Cuando algo no les gusta, no tienen que negarse, sino aprender de ello.

Tigre

Son aquellos nacidos en los años 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Será un momento de aconsejar a nuevas amistades y no importará la edad, las experiencias son lo que cuentan.

Conejo

Nacidos en los años 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011, tendrán que cuidar más que nunca su forma física.

Dragón

Son los que tienen fecha de nacimiento en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Será el momento de emprender nuevos viajes y dejar los miedos atrás.

Serpiente

Los que nacieron en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, encontrarán una pareja que haga encontrar la mejor versión de cada uno. Se apoyarán mucho en ellas.

Caballo

Son los nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Ellos serán los encargados de aprender de sus errores y fracasos para, en un futuro cercano, lograr éxitos.

Cabra

Aquellos que nacieron en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, deberán tomar la recomendación de aprender nuevos idiomas y así viajar por distintas partes del mundo.

Mono

Será momento para que los nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 aprendan a divertirse y a disfrutar las mínimas cosas.

Gallo

Son aquellos nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Tendrán experiencias malas, pero aprenderán mucho de ellas para sacar conclusiones positivas.

Perro

Cuando los nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 se conozcan más en profundidad a sí mismos, cumplirán todos sus objetivos.

Cerdo

Son aquellos nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y tendrán que ser amables si quieren lograr éxitos.