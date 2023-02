Astrología China: cuáles son los signos que deben luchar para cumplir sus sueños

Embed

Los signos de la Astrología Oriental que deben luchar para cumplir sus sueños

Buey

Son los que nacieron en los años 1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021. Por lo general, son personas con una mentalidad negativa y, constantemente, pasan malas situaciones. Son de mirar hacia el futuro pero no logran aprovecharlo para poder así anticiparse a lo que va a suceder. Deben ser más positivos y planificar más para tener así mejor fortuna. Saben que las oportunidades están a su alcance.

Conejo

Integran este signo quienes tienen fecha de nacimiento en los años 1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011. Se destacan por no saber como administrar su economía personal. Son de gastar mucho y rápido en lujos que no necesitan y, rápidamente, se quedan sin efectivo. Se les recomienda dejar de hacer esto y ponerse a ahorrar para estar más tranquilos mentalmente en su vida cotidiana.

Dragón

Son los nacidos en los años 1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012. Son personas algo orgullosas que, cuando pasan por un mal momento, piensan que no van a salir y no saben como pedir ayuda. Tienen oportunidades pero no saben como aprovecharlas, por eso tienen que empezar a mirar hacia el futuro de una manera más positiva.