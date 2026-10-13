Alexis "El Conejo" Quiroga tras Gran Hermano, vuelve a intentar con una de sus pasiones El exparticipante del reality se lanzó profesionalmente con un videoclip grabado en Brasil, junto a influencers de las redes sociales y referentes de la música urbana. Agregar C5N en









Alexis Quiroga es conocido popularmente como El Conejo. Redes sociales

El exparticipante de Gran Hermano Alexis "el Cone" Quiroga volvió a probar con la música, una de sus pasiones, que ya había mostrado en febrero de 2024 con su primera canción titulada Ya no eres.

El cordobés grabó en Brasil junto a referentes de redes sociales, La Elfa y Anny Bellicoso, quienes son sus compañeros de stream, el single Caipiriña, con la producción de Fer Palacio, con el Cristo Redentor y las favelas como escenario.

El video tiene ritmo veraniego, y se puede escuchar completo en el perfil del DJ argentino y en el Spotify de El Cone, quien saltó a la fama en 2022 cuando entró al reality de Telefe y consolidó una relación adentro de la casa con la correntina Coti Romero.

Dentro de la casa fue muy conocido por su fuerte estrategia de juego y por su romance con la actriz, con quien tuvo una fogosa relación adentro de la casa y cuando salieron todo se diluyó. Después participó en el Bailando 2023, trabajó en teatro y ahora reafirmó que su verdadera vocación es la música y el streaming