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Alexis "El Conejo" Quiroga tras Gran Hermano, vuelve a intentar con una de sus pasiones

El exparticipante del reality se lanzó profesionalmente con un videoclip grabado en Brasil, junto a influencers de las redes sociales y referentes de la música urbana.

Alexis Quiroga es conocido popularmente como El Conejo.

Alexis Quiroga es conocido popularmente como El Conejo.

Redes sociales

El exparticipante de Gran Hermano Alexis "el Cone" Quiroga volvió a probar con la música, una de sus pasiones, que ya había mostrado en febrero de 2024 con su primera canción titulada Ya no eres.

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El cordobés grabó en Brasil junto a referentes de redes sociales, La Elfa y Anny Bellicoso, quienes son sus compañeros de stream, el single Caipiriña, con la producción de Fer Palacio, con el Cristo Redentor y las favelas como escenario.

El video tiene ritmo veraniego, y se puede escuchar completo en el perfil del DJ argentino y en el Spotify de El Cone, quien saltó a la fama en 2022 cuando entró al reality de Telefe y consolidó una relación adentro de la casa con la correntina Coti Romero.

Dentro de la casa fue muy conocido por su fuerte estrategia de juego y por su romance con la actriz, con quien tuvo una fogosa relación adentro de la casa y cuando salieron todo se diluyó. Después participó en el Bailando 2023, trabajó en teatro y ahora reafirmó que su verdadera vocación es la música y el streaming

La transformación de Alexis "El Cone" Quiroga, tras salir de GH

El ex participante de Gran Hermano Alexis "El Cone" Quiroga mostró una sorprendente transformación estética tras su paso por el reality que cambió por completo su imagen. A tres años de su participación en el ciclo de Telefe, el cordobés se volvió viral con su nuevo look de pelo platinado, y dejó atrás su cabellera con canas.

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