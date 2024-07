WhatsApp: novedades sobre la transcripción automática de audios.

La aplicación de mensajería de Meta ofrece una función increíble que no todos conocen. Todos los detalles.

WhatsApp se utiliza mundialmente para comunicarse con diferentes personas , no solo por mensajes de texto y videollamadas sino que la función de los audios es una de las más utilizadas . Sin embargo, hay muchas personas que no soy muy fanáticos de este método de comunicación.

Por este motivo, desde hace un año, la beta de WhatsApp para iOS incluye una función para que no se tenga que escuchar los audios si no se desea, se trata de la transcripción automática. A pesar de llevar tanto tiempo presente en la beta, es una función que todavía no se ha expandido para el resto de usuarios.