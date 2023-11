Santiago Siri: “Nuestro capital tecnológico nacional es un activo geopolítico”

El Bitcoin es oro digital criptográfico que en su filosofía inicial sugiere la no intermediación, sin bancos, transacciones entre pares y privacidad. Sin embargo, exchanges, como FTX o en Argentina Vayocoin impulsada por celebridades, que en distintos niveles estafaron a sus clientes, no hicieron más que generar dudas a los potenciales adoptantes cripto afectando negativamente la reputación del mercado.

Sobre este y otros temas conversamos con Santiago Siri, CEO y fundador de Democracy Earth, quien a fines de octubre se había reunido con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para hablar del uso de recursos energéticos como Vaca Muerta para minar reservas Bitcoin.

Siri además plantea la brecha generacional entre políticos y votantes sub 40: “En la Argentina hay una generación offline de más de 50 años de edad que gobierna y no crecieron en la era digital. Hasta algunos se jactan de no saber de tecnología creyendo que empatizan con los votantes, pero la mitad del padrón tiene menos de 40 años, y es la generación online que creció con internet y genera talentos como Bizarrap, emprendedores exitosos que agregan valor. Es importante que nuestro liderazgo político sepa hacer lugar a las voces y se animen a comprometerse, con lo difícil que es comprometerse políticamente en este país”.

Periodista: En el video que se hizo viral de tu visita a Massa, cerras con un abrazo y la frase “hago esto porque sé que le va a hacer bien a la gente”, ¿a qué te referías?

Santiago Siri: Es una responsabilidad y un privilegio hablar con alguien que está en la carrera presidencial que se interese por temas que tienen que ver con nuestro capitalismo tecnológico nacional y su desarrollo. Uno extrapola lo que le hizo bien en la vida, en las decisiones económicas, financieras e interesarme en tecnologías como bitcoin, un instrumento que me dio soberanía y capacidad de transformar mi vida económica. Y pensar en una economía para el país, con una moneda más fuerte que impacte en el bolsillo de la gente, aprovechando nuestra capacidad tecnológica de clase mundial.

P: ¿Cómo sería la implementación de una moneda digital en Argentina en un mercado golpeado por la desconfianza?

SS: Cuando no hay regulación clara se genera una suerte de “vale todo”, apareciendo oportunistas y especuladores, pero no hay que perder de vista que hay muchos emprendedores que generan un valor agregado genuino y Argentina está posicionada globalmente en el sector cripto, metaverso y realidad virtual. Nuestro capital tecnológico nacional es realmente potente, y muchos unicornios son un activo geopolítico que tenemos como país. Si no tuviéramos a Mercadolibre, estaríamos en manos de Amazon (EEUU) o Alibaba (China). Creo que dentro de 4 años el sector IT dentro del PBI debería ser del 20%, para generar una industrialización tecnológica competitiva.

E: ¿Una moneda digital en la que detrás se encuentre el Banco Central, es contradecir a la filosofía Bitcoin?

SS: Bitcoin es una forma de oro digital criptográficamente inducido que en estos 15 años ha probado funcionar extremadamente bien como instrumento de atesoramiento y reserva a largo plazo. Sería interesante contemplarlo en la Carta Orgánica del Banco Central argentino. Podemos minar con energía que se desperdicia de Vaca Muerta, generando reservas para el país, pasando de ser negativas a al menos tener un equilibrio monetario y darnos soberanía económica, porque Bitcoin es un sistema financiero independiente del FMI o los intereses extranjeros. Aunque el BCRA estuviera detrás de eso, no tiene posibilidad de inferir en el funcionamiento del algoritmo bitcoin que es más resistente que cualquier corporación. Ni los Google, ni los Facebook, ni los IBM, ni la Reserva Federal americana pueden influir en las reglas del juego de bitcoin. Esta es la forma de oro digital que el mundo va a adoptar en los años que vienen, sería bueno que Argentina, una de las potencias del G20, pueda ser pro-bitcoin, como lo es gran parte de su juventud.

E: ¿Te parece que es gran parte de la juventud? Hay que saber de finanzas, inglés y hay pocas mujeres en este ámbito.

SS: La alfabetización digital es una deuda de todas las sociedades del mundo y no ocurre de la noche a la mañana, pero quienes están más rezagados no tiene que ver con una cuestión socioeconómica, sino más bien con una cuestión generacional. Y sobre género, comparto totalmente lo que decís.

E: ¿Sería diferente una república pro-bitcoin con Sergio Massa o con Javier Milei?

SS: He hablado con los dos. Con Massa tuve la oportunidad de estar dos horas reunido, y sentí receptividad y poco después habló favorablemente de la idea de minar criptoactivos con Vaca Muerta. Milei tiene el plan de dolarización, él habla de libre competencia de monedas que es algo de facto y ya existe en Argentina hace rato, y dinamitar el Banco Central. Si dinamitamos el Banco Central, en realidad pasamos a estar gobernados de vuelta por la Reserva Federal americana, que tiene otros intereses que son los de Estados Unidos, no los nuestros. Y si esos intereses se rompen quedamos “patas para arriba como en el 2001”. Para que Argentina sea una nación independiente, soberana, emancipada y libre, realmente tenemos que hacernos cargo de nuestra capacidad tecnológica, que la tenemos, y es un activo geopolítico.

P: ¿Cómo podría afectar al panorama geopolítico, las nuevas tecnologías como cripto, inteligencia artificial?

SS: La Argentina está en igualdad de condiciones respecto a los países europeos o Estados Unidos, en cuanto al desarrollo de capacidades tecnológicas y regulación. Tanto Estados Unidos como Europa, con sus instituciones sólidas, robustecidas, hegemónicas y dominantes, tienen mucho que perder incorporando innovación o cambiando las reglas del juego adoptando cripto. Nuestras instituciones que están enclenques, débiles y tienen una mala percepción, no tienen tanto que perder en pos de incorporar innovaciones que pueden ayudar al país al salto tecnológico. Hoy hay apenas un par de países chiquititos como El Salvador que adoptaron bitcoin.”

E: ¿Pensar que el modelo de El Salvador adoptando cripto no es exitoso entonces es incorrecto?

SS: Fue recontra exitoso. El Salvador ya está en números positivos en cuanto a su inversión en bitcoin. Es verdad que las inversiones las hizo en un momento en el que el mercado estaba álgido, pero fue una medida audaz, de un presidente joven sensible a la tecnología. Un país que no estaba en el radar, recibió récord de inversión extranjera.

E: ¿Manteniendo su soberanía?

SS: Generando una soberanía que no tenían porque hace 26 años que está dolarizado, y abrazando el bitcoin me parece que encuentra la posibilidad de su propio camino.

E: En América Latina y el mundo, Argentina se destaca por su talento IT ¿Por qué?

SS: El programador argentino goza de mucho prestigio, tenemos la mayor capacidad en auditar y administrar smart contracts (contratos inteligentes). La razón por la que se dio esto en la Argentina es porque somos hijos de la hiperinflación y el corralito. Ese trauma hizo que desarrollemos un talento particular. Nuestras innovaciones tienen una vocación social y financiera.

E: ¿Vuelve el partido de La Red?

SS: “volverá algún día ¿por qué no? (Se ríe) y responde: Mucha gente pide el regreso al partido de la red. Una de las experiencias de democracia digital pioneras en el mundo. Somos una gran democracia que lleva 40 años, que ha peleado por consolidarla y hay que pelear por mantener, robustecer y expandir.

Si quieren saber más sobre Democracia Digital, los invito a que vean “Hackers en democracia”.