Meta informó que Instagram y Facebook volvieron a funcionar tras una caída a nivel mundial

Un mensaje de "no es posible actualizar el feed" o cuentas desvinculadas fue lo que se encontraron millones de usuarios este martes cuando quisieron entrar a Instagram o Facebook. Tanto las aplicaciones para celulares como los sitios webs están fuera de servicio . La gente rápidamente se volcó a X (ex Twitter) para compartir la noticia.

"¿A ustedes también les pasa?", fue la preocupación de aquellos que no podían ingresar con sus mails y contraseñas a las redes sociales por miedo a haber sido hackeados. La caída comenzó a detectarse alrededor del mediodía y, por ahora, no hubo ninguna comunicación por parte de los canales oficiales. WhatsApp, también parte de Meta, no reporta problemas. Lo que también se encuentra caído es Messenger, el otro servicio de mensajería.