Mariel Lluch, la mujer que lidera KRÜ esports, el equipo del Kun Agüero.

Mariel Lluch es la gerente general de KRÜ esports, y quien coordina y planifica la organización de deportes electrónicos de la empresa fundada por Sergio “Kun” Agüero. Mariel nunca compitió, de hecho, usaba la computadora de su hermano cuando esta estaba libre. “En ese momento estaba la idea de que las chicas no jugaban videojuegos” , explicó.

Periodista: ¿Qué haces exactamente en KRÜ Sports?

Mariel Lluch: En KRÜ, tenemos dos ejes centrales, marketing y lo deportivo, al ser la Gerenta General, coordino y gestiono las distintas áreas: legales, redes, sponsors. También planifico y ordeno, además de resolver conflictos que pudieran surgir. Todo para que la estructura siga creciendo.

P: ¿Cómo es ser mujer en el mundo del gaming, teniendo en cuenta que además lideras?

MLL: En el gaming veo a muchas mujeres , especialmente en áreas de marketing y comunicación. No así en los ESports desde lo deportivo, porque se fue gestando desde los jugadores, que se convirtieron en coaches, y pasaron a ser managers o directores deportivos generando una escala de crecimiento que no sucede con las chicas, porque no hay muchas jugando. Igualmente el tema se visualiza desde la sociedad, nos estamos conociendo entre nosotras y apoyándonos, así que veo un camino positivo. Desde mi experiencia el proceso se sintió bastante cómodo, probablemente porque el proyecto de KRÜ lo arrancamos juntos con Sergio (Kun) estructurando todo.

P: ¿Cómo empezaste a trabajar con Kun Agüero?

MLL: Durante la pandemia todos lo vimos. Sergio empezó a hacer streaming pero no tenía a nadie que lo asista con la transmisión. Alguien le recomendó que yo podía ayudarlo. Empezamos a tener comunicación diaria, mucho uso de whatsapp y llamadas. Ahí él empezó a preguntar qué es esto de los ESports, de los clubes y demás. Cuando algo le gusta, profundiza y estudia. Así fue que junto con su equipo, un día convencido me dice “vamos para adelante ¿qué necesitamos?”

P: ¿Cómo te sentiste?

MLL: Primero fue “Estás loco!” y a la vez una emoción terrible, no sólo por estar en el proyecto, sino ver que el Kun sea parte del ecosistema porque significa un boom positivo para cualquier organización, marca o competencia. Desde ahí no paramos ni 1 minuto.

P: El crecimiento fue enorme. ¿Cómo sigue KRÜ Sports?

MLL: Al principio se intenta cubrir todos los roles en distintas áreas para acompañar el crecimiento, sumando profesionales con conocimiento en otras marcas y rubros, aunque no provengan de los esports. Antes era solo el coach y los jugadores, pero no se trata solo de jugar. Estas personas que se suman acompañan al equipo y su rendimiento.

P: ¿Cómo se trata la salud mental de los jugadores del equipo?

MLL: Es importantísimo sacar prejuicios. Esto no es el hijo de alguien que está viciando hasta las 3:00 de la mañana. Acá hay rutinas y horarios. Por ejemplo los chicos que compiten en alto nivel, tienen desayunos, nutricionista, momentos de ir al gimnasio. Cumplen un horario.

P: Son deportistas...

MLL: Sí, son deportistas con mucha gente trabajando, análisis y estudios para que los chicos rindan. Por eso es importante que esto también se conozca, incluso los padres.

P: ¿Cómo acompañan las marcas y organizaciones en esta industria que factura más que la música y el cine?

MLL: Desde el gaming en general sí hay apoyo, y en esport sirve mostrar que hay un equipo de trabajo, no es simplemente 4 o 5 jugadores detrás de una pantalla, y las marcas lo están viendo. También se les empezó a meter en sus casas, por sus hijos, lo que abrió la cabeza a preguntarse qué está pasando.