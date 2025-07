Chat GPT

El video, que alcanzó las 10 millones de visualizaciones, muestra luego a la joven describiendo el prompt que usó: "Escribí un mail profesional que diga que no puedo pasar otro mes triste y pobre, en respuesta a este mail", relató Mari, quien adjuntó la respuesta de su jefe. A continuación, la solución del ChatGPT.

La respuesta que le dio Chat GPT

Como respuesta, el chatbot le envió un borrador del mensaje que tendría que escribir la chica. Si bien aparenta estar correcto, al final dice: “Por mucho que valore mi tiempo aquí, no puedo estar triste y pobre por otro mes (…) Espero que esto no cause ningún inconveniente al equipo y que podamos terminar las cosas con una nota positiva”.

Se puede ver como, en esa época, ChatGPT aún cometía ciertos errores a pesar de brindarle un prompt correcto. La joven le preguntó a sus seguidores si les parecía un mensaje adecuado, y la casilla de comentarios se llenó. “Cambiaría triste y pobre a: debido a mis prioridades financieras y emocionales”, "Me encanta eso, ¿qué va a hacer él? Despedirte… como si no te fueras de todos modos”, “Envíalo, 100%”, “Me gusta que es agradable" y “Por favor hazlo”, se lee en los comentarios a la publicación.