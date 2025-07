Le pidió ayuda a Chat GPT para ganar motivación para correr y este fue el resultado

El auge de la inteligencia artificial no deja de sorprender, y cada día aparecen usos inesperados que pueden transformar rutinas cotidianas. Entre ellos, destaca el caso de Greg Mushen, un oficinista de Seattle que recurrió a Chat GPT para encontrar motivación y comprometerse de una vez por todas con el running . Con un objetivo simple pero poderoso, poder seguirle el ritmo a su hija de seis años, Greg logró, en tan solo tres meses, perder casi 12 kilos y mejorar notablemente su salud.

Lo curioso de su historia es que el plan propuesto por la inteligencia artificial no consistía en esfuerzos extremos ni sesiones maratónicas. Por el contrario, Chat GPT sugirió pequeñas estrategias : caminar antes de correr, dejar las zapatillas junto a la puerta para reducir la indecisión y empezar con solo cinco minutos diarios de ejercicio. Este enfoque, aunque parecía demasiado básico para funcionar, resultó clave para que Greg ganara confianza y mantuviera la constancia que tanto necesitaba.

El resultado fue un cambio de hábitos gradual que terminó por consolidarse. Después de un trimestre, Greg entrena seis días por semana: cuatro sesiones suaves de 45 minutos y dos más intensas o con series. La experiencia demostró que no siempre se necesita un inicio exigente para obtener resultados; al contrario, empezar despacio puede ser la mejor estrategia para garantizar adherencia y evitar el abandono.

Correr en cinta Gracias a la inteligencia artificial, Greg Mushen logró vencer el sedentarismo y transformar su rutina diaria. Freepik

El resultado tras el pedido de ayuda a Chat GPT

La historia de Mushen evidencia algo que muchos olvidan: comenzar despacio puede ser más efectivo que buscar resultados inmediatos. La consigna de “no brain, no gain” reemplazó al clásico “sin dolor no hay gloria”, demostrando que el progreso sostenido vale más que el esfuerzo excesivo desde el primer día.

Chat GPT, como admite el propio Greg, no sustituye a un entrenador profesional, ya que puede ofrecer información genérica o incluso incorrecta si no se consulta correctamente. Sin embargo, para alguien familiarizado con su funcionamiento, la IA puede ser una herramienta poderosa para dar el primer paso, contrastar datos y mantenerse motivado mientras se consolida el hábito.

Inteligencia Artificial Un plan creado con inteligencia artificial permitió que Mushen perdiera casi 12 kilos y mejorara su salud. Redes sociales

Hoy Greg considera dar el siguiente paso y contratar un especialista que ajuste su entrenamiento a objetivos más específicos. Su experiencia sirve de ejemplo para quienes buscan dejar atrás el sedentarismo: más que intensidad, lo importante es la constancia y la paciencia.