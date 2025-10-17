Horóscopo de hoy, sábado 18 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 18 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los signos con más suerte laboral bajo el trígono de Júpiter y Saturno de hoy

(21 de marzo al 20 de abril)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Su capacidad para el trabajo rozará límites insospechados. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

(21 de abril al 21 de mayo)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. Mejoras profesionales. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No se deje persuadir para realizar una inversión. En el trabajo, todo marcha a la perfección. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Invitar está bien, pero con control. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La suerte le sonríe en el terreno del corazón. En los asuntos de dinero, trate de buscar buenos asesores. No sea tan reacio al trabajo en equipo. La parte más delicada de su organismo será el estómago.