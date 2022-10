La argentina que diseña paracaídas supersónicos en la NASA

Sus resultados en los exámenes que se tomaban desde Europa a chicos de todo el mundo fueron de los más altos, lo que provocó que la llamaron de universidades de distintos países. Al principio no fue sencillo, a su padre no le encantaba el plan y fue decisiva la intervención de su madre: "Para mi te lo ganaste, yo te llevo a Estados Unidos” , le prometió. Así, Clara O´Farrell empezó sus estudios universitarios en Princeton y luego cursó un doctorado en Control y Sistemas Dinámicos en el Instituto de Tecnología de California.

Sencilla y pragmática, visitó la Campus Party que se realizó en Buenos Aires para hablar a la velocidad de la luz sobre la pasión por su trabajo, que le valió la Early Career Exceptional Public Achievement Medal de la agencia espacial estadounidense. Además es maratonista y fanática de los alfajores de maicena.

Periodista: ¿Siempre supiste que querías trabajar en la NASA?

Clara O´Farrell: Me encantaría decirte que desde siempre tenía todo el camino planeado, que sabía que quería llegar al espacio desde muy chiquita, pero la verdad es que no es así. Al principio, cuando mi abuela me había llevado a ver pingüinos a Ushuaia, quise ser bióloga marina. Esa fue mi primera interacción con la ciencia.

P: ¿Actualmente cuál es tu función en la NASA?

COF: Mi especialidad es la aerodinámica y trabajo diseñando paracaídas supersónicos para el aterrizaje en Marte, como en el caso de Percy (así lo apodan a Perseverance en la NASA). En ese planeta la atmósfera es muy tenue y necesitamos paracaídas muy grandes que desplegamos a velocidades enormes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

P: ¿Cuántas pruebas se hicieron antes de enviar a “Percy” a Marte?

COF: Millones de horas, 10 años de trabajo de un equipo muy grande. El sistema es muy complejo y lo probamos de todas las formas posibles aunque el ambiente marciano es muy distinto al de la Tierra, entonces hicimos simulaciones. Tenemos la suerte de que al ir a 40 km sobre el nivel del mar nos encontramos con una atmósfera similar a la de Marte. Así pudimos hacer tres pruebas del paracaídas para que funcionara bien antes de lanzarlo.

P: No podemos gestionar el cambio climático, pero, por otra parte Elon Musk piensa colonizar Marte. ¿Lo ves posible?

COF: Si hablamos del cambio climático, para controlarlo primero tenemos que entenderlo. Al ir a Marte, que es un sistema más simple que la Tierra, podríamos entender mejor nuestro planeta. Colonizar Marte con misiones tripuladas podría ser a largo plazo, pero antes podemos desarrollar tecnologías, inspirar a próximas generaciones, entender nuestro lugar en el universo y saber si hubo vida en otro lugar o si estamos solos en el sistema solar.

P: Siendo mujer, dedicarte a una carrera como la ingeniería y trabajar en la NASA… ¿el recorrido se te hizo más difícil?

COF: No te voy a negar que tiene sus desafíos y que es más difícil. En el centro en el que estoy, entre 25% y 30% del personal técnico somos mujeres y nos apoyamos las unas a las otras. Creo también que en cierta manera yo soy mi peor enemiga, por el miedo a fallar que interioricé, junto con los estereotipos que heredamos. Por suerte lo bueno de ir creciendo es que te importa menos lo que digan y empezás a liberarte.

perseverance El paracaídas de Perseverance debió soportar el frenético arribo a Marte. NASA

P: ¿Se juntan fuera del trabajo con los compañeros argentinos de la NASA?

COF: En el centro en el que estoy trabajan 5.000 empleados, entre ellos 5 a 10 argentinos, y nos juntamos a almorzar. De hecho uno de los referentes más importantes del JPL es Miguel San Martín, que es argentino y un gran referente de la ingeniería. Es como un tío que nos invita a todos a comer asado. Los argentinos somos familieros.

P: Te fuiste hace 18 años ¿Qué es lo que más extrañas de la Argentina?

COF: Por supuesto a la familia… y no sabés lo que extraño la comida, desde que llegué me comí cuatro alfajores de maicena (risas).

P: ¿Próximo desafío?

COF: Me encantaría ser parte del nuevo concepto que estamos proponiendo, donde el viaje a Marte por primera vez sea de ida y vuelta para traer muestras marcianas a la Tierra y estudiarlas en detalle.