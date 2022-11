Gaming: los lanzamientos más esperados de noviembre

Gaming, lanzamientos de noviembre: Pokemon Escarlata y Pokerman Púrpura

Para este mes también se contará con Pokemon Escarlata y Pokerman Púrpura, que llegarán el 18 de noviembre a Nintengo Switch y prometen darnos un mundo abierto más desarrollado que los juegos anteriores, con más libertad para explorar y capturar criaturas.

Gaming, lanzamientos de noviembre: Sonic Frontiers

Además, Sonic Frontiers se estrenará el 8 de noviembre y llega después de dos películas del erizo azul y varios intentos de juegos Sega del famoso personaje con un mundo más abierto y la de con imágenes en 3D para todas las consolas que lo diferencia del formato tradicional.

Gaming, lanzamientos de noviembre: The Chant

Mientras que The Chant, este juego de terror y acción llega este jueves 3 de noviembre, con un tema interesante como las sectas y la estética de unas criaturas al estilo Crafteano donde se deberá sobrevivir a esta secta a través los poderes que podemos ir crafteando a lo largo de nuestra partida.

Gaming, lanzamientos de noviembre: The Dark Pictures The Debil in Me

Por último, The Dark Pictures The Debil in Me llegará el 18 de noviembre, es el cuarto título de esta popular saga, y que llevará a un grupo de documentalistas al castillo de los asesinatos del famoso asesino en serie H. H. Holmes. Para quienes no lo conocen, todos los juegos de las franquicias están basados en acontecimientos reales pero con un mix de ciencia ficción. Además es un videojuego de terror de elige tu propia aventura con un sistema de brújula moral.