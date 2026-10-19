Boca: Rodolfo Arruabarrena respondió si Leandro Paredes jugará contra Vasco da Gama y fue contundente El entrenador del Xeneize se refirió a la posibilidad de que el mediocampista se desempeñe contra el equipo brasileño por la Copa Sudamericana, debido a que se recupera de un desgarro en un isquiotibial. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes apunta a jugar contra Vasco da Gama. @BocaJrsOficial

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, sostuvo que el mediocampista Leandro Paredes pretende jugar contra Vasco da Gama por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana pese a su desgarro, aunque remarcó que todavía debe definir el equipo que enfrentará al conjunto brasileño en el estadio Maracaná.

Arruabarrena brindó una conferencia de prensa en la previa del partido programado para este martes a las 21:30 contra Vasco da Gama y se refirió a la situación física de Paredes, quien se desgarró el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 con Instituto por el Torneo Clausura. "Leandro está bien y trabajando bien. Está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien", expresó.

En tal sentido, reconoció el peligro de que el capitán del Xeneize se desempeñe contra Vasco da Gama debido a su lesión: "Los tiempos no son los que pensábamos que íbamos a tener y tampoco me gusta arriesgar, pero vamos a ver. Vamos a ver en estas horas cómo formaremos. Él quiere estar pero hay un riesgo".

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. X: @LigaAFA El futbolista había ingresado a los 10 minutos del segundo tiempo contra Instituto y se retiró a los 25 hacia el banco con visibles gestos de dolor. Luego, se dirigió al vestuario asistido con una compresa de hielo en la zona afectada. La dolencia física generó alarma en el club, ya que el mediocampista resulta una pieza fundamental en el esquema del entrenador para el orden y la salida limpia del equipo.

Por lo pronto, el Xeneize se entrenó este lunes en el predio de Flamengo, donde el exjugador de Roma fue exigido desde lo físico para lograr determinar si está en condiciones físicas para ser de la partida. De igual modo, si bien puede ser que no vaya desde el arranque, eso no quita que pueda ingresar algunos minutos en el segundo tiempo.

Paredes tuvo una situación similar a principio de año cuando llegó entre algodones al partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile, en el que el conjunto de La Ribera perdió por la mínima diferencia en la Bombonera y quedó eliminado en la fase de grupos del torneo. Boca intentará remontar la serie contra Vasco da Gama en la Copa Sudamericana En el choque de ida que se disputó en La Bombonera, el conjunto Xeneize perdió por 1 a 0, por lo que los dirigidos por Rodolfo Arrubarrena tendrán la difícil tarea de revertir el resultado para lograr así el pase a la final. Para el enfrentamiento en condición de visitante, el conjunto argentino contará con la presencia de 4000 hinchas. El ganador de este cotejo jugará la final que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el vencedor de la otra llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.