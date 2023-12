El truco para poder mejorar el Internet con tan solo un celular sin uso

La señal de internet no solo depende de la empresa que brinda su servicio o los megas que se contratan, sino también de un equipo que envía la misma. Por este motivo, los expertos aseguran que hay un truco muy sencillo para mejorar la conectividad que se puede realizar con un celular que ya no se use.

Cómo aprovechar un celular sin uso para mejorar el internet

De esta forma, si se tiene un celular sin uso se puede usar para cumplir la función de un repetidor al descargar una aplicación que facilite la llegada del internet.

Por medio del buscador se pueden buscar versiones pagas y gratis que no tienen mucha diferencias entre sí, ya que ambas opciones cumplen con el servicio básico de mejorar la señal del internet.

Una vez habilitados los permisos y conectado al wifi, se debe descargar la misma aplicación en el celular o equipo en el cual se quiere mejorar la recepción.

Al instalarse todo correctamente, el equipo deberá recibir la señal del repetidor móvil. Se elige esa opción y listo, el celular mejorará su rapidez para conectarse a internet, pues podrá recibir más datos sin problemas.

Es importante resaltar que la función es llevar la señal del wifi a una parte de la casa a la que no llegue. a causa de esto, este truco sirve para extender el alcance que tiene el modem y lograr que el internet esté en espacios más lejanos del equipo y que la señal sea eficiente en todos lados.