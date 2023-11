El truco increíble para no ver anuncios en el celular

Para usar esta herramienta solo se tiene que actualizar el navegador a la versión más reciente disponible en Play Store y activar manualmente este "adblock" de Google.

Entre las empresas que se unieron bajo la Coalition for Better Ads (Coalición para Mejores Anuncios) se encuentran además de Google, Microsoft y Facebook, ya que están decididas a ponerle fin a esos anuncios invasivos que suelen acaparar muchos sitios webs y que conlleva a que muchos usuarios instalen bloqueadores que eliminen estas publicidades, sean o no abusivas, lo que ocasiona que se vean afectados los ingresos de empresas que no invaden con la publicidad.

Cómo bloquear los anuncios en el celular de Android

Por esta razón, para evitar que los usuarios bloqueen por completo la publicidad, Google configuró su propio bloqueador de anuncios en Chrome, pero está desactivado por defecto.

Chrome para Android bloquea siempre los pop ups y silencia los videos que se reproducen, pero se puede activar dicho bloqueador para dejar de ver estas distracciones realizando los siguientes pasos:

Primeramente hay que abrir Chrome e ir a Configuración.

Luego “configuración avanzada” y después la opción “Configuración de sitios”.

y después la opción Luego buscar “Anuncios invasivos”.

Ahí se verá un interruptor con el que se puede activar para bloquear esos anuncios invasivos que acaparan las portadas de los sitios web favoritos.

De esta forma al entrar a un sitio web con anuncios invasivos, Chrome informará que ha bloqueado la publicidad de este sitio web, ofreciendo la opción de permitir que la web muestre o no esa publicidad.