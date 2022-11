El espectacular juego sobre la Primera Guerra Mundial que está a sólo $300 en Steam

image.png GAMING | Battlefield Steam

De qué se trata Battlefield 1, el videojuego sobre la Primera Guerra Mundial casi regalado en Steam

El Battlefield es un juego de guerra por excelencia. Aquí, se podrá conocer este ambiente en una campaña completa de aventuras en la cual también tendrá la opción de multijugador con hasta 64 participantes en simultaneo. Deberás aquí luchar como infantería o pilotear impresionantes vehículos tanto por tierra, como por mar y aire.

Originalmente, fue lanzado en 2016 y, en ese año, fue reconocido en los Games Critics Awards Best of E3 como el mejor videojuego de acción. Actualmente, está gratis para los usuarios de EA Play y, para quienes no cuentan con este servicio, podrán disfrutarlo con un 88% de descuento quedando a solo $299,88 pesos argentinos

Tráiler de Battlefield 1