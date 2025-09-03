El mercado argentino de teléfonos móviles tuvo un claro protagonista en agosto de 2025. El Samsung Galaxy A06 en su versión de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM fue el modelo más vendido del mes, según datos del principal sitio de comercio electrónico del país. Su diseño en color Light Blue cautivó a gran parte del público, especialmente a los más jóvenes.
El liderazgo de este dispositivo se explica por su relación precio-calidad. Con características competitivas y un valor accesible, logró imponerse frente a otras opciones populares como el Galaxy A15 o el Xiaomi Redmi 14C, que quedaron relegados en el listado de preferidos.
El Galaxy A06 combina rendimiento sólido, diseño atractivo y facilidades de financiación que lo convirtieron en una opción irresistible. Sus 128 GB de capacidad, la cámara de 50 megapíxeles y su practicidad para el uso diario lo transformaron en la elección más conveniente para los consumidores argentinos.
Samsung Galaxy A06
El Samsung Galaxy A06 lideró el ranking de ventas en Argentina en agosto 2025.
Samsung
El top 10 de celulares más vendidos en agosto 2025
El ranking completo publicado por Mercado Libre mostró la diversidad de preferencias entre los usuarios locales:
Xiaomi Redmi 14
El Redmi 14C destacó por su capacidad de 256 GB y 8 GB de RAM.
Xiaomi
El listado refleja la fuerte presencia de Samsung, Xiaomi y Motorola en el mercado argentino. La combinación de precios accesibles, planes de pago y diseños variados continúa marcando tendencia en la elección de los consumidores.