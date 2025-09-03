Cuál fue el celular más vendido en la Argentina en agosto de 2025 Un ranking reciente reveló qué modelo se posicionó en lo más alto de las ventas en el país en el último mes y cuáles completaron la lista de favoritos. Por







Samsung, Xiaomi y Motorola dominaron el top 10 del mercado argentino. Freepik

El mercado argentino de teléfonos móviles tuvo un claro protagonista en agosto de 2025. El Samsung Galaxy A06 en su versión de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM fue el modelo más vendido del mes, según datos del principal sitio de comercio electrónico del país. Su diseño en color Light Blue cautivó a gran parte del público, especialmente a los más jóvenes.

El liderazgo de este dispositivo se explica por su relación precio-calidad. Con características competitivas y un valor accesible, logró imponerse frente a otras opciones populares como el Galaxy A15 o el Xiaomi Redmi 14C, que quedaron relegados en el listado de preferidos.

El Galaxy A06 combina rendimiento sólido, diseño atractivo y facilidades de financiación que lo convirtieron en una opción irresistible. Sus 128 GB de capacidad, la cámara de 50 megapíxeles y su practicidad para el uso diario lo transformaron en la elección más conveniente para los consumidores argentinos.

Samsung Galaxy A06 El Samsung Galaxy A06 lideró el ranking de ventas en Argentina en agosto 2025. Samsung El top 10 de celulares más vendidos en agosto 2025 El ranking completo publicado por Mercado Libre mostró la diversidad de preferencias entre los usuarios locales:

Samsung Galaxy A06 (128 GB, 4 GB RAM) – Celeste Xiaomi Redmi 14C (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Azul estrellado Samsung Galaxy A15 (128 GB, 4 GB RAM, 50 MP, NFC) – Celeste Samsung Galaxy A16 (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Negro Xiaomi Poco C75 (128 GB, 6 GB RAM) – Verde Samsung Galaxy A56 5G (256 GB, 8 GB RAM) – Rosa Motorola G05 (64 GB, 4 GB RAM) – Verde Motorola Moto E14 (64 GB, 2 GB RAM) – Gris Xiaomi Redmi Note 14 4G (256 GB, 8 GB RAM, 108 MP) – Negro Motorola Moto G15 (256 GB, 4 GB RAM) – Verde