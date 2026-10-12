12 de octubre de 2026 Inicio
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WhatsApp lanzará una nueva función para acelerar los videos de los Estados

La aplicación desarrolla un control que permitirá reproducir las publicaciones audiovisuales al doble de velocidad mediante una presión prolongada sobre la pantalla. La herramienta ya fue detectada en versiones de prueba.

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Nueva herramienta del servicio de mensajerìa Whatsapp.

Nueva herramienta del servicio de mensajerìa Whatsapp.

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta que permitirá modificar temporalmente la velocidad de reproducción de los videos publicados en los Estados. La función apunta a facilitar el consumo de contenidos audiovisuales y ofrecer una alternativa para recorrer las publicaciones en menos tiempo.

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La novedad fue detectada en versiones de prueba de iOS y en la beta 2.26.40.4 para Android, según informó el portal especializado WABetaInfo. La opción permitirá reproducir los clips a velocidad 2x, es decir, al doble de su ritmo habitual.

Para activar el mecanismo, el usuario deberá mantener presionado el borde derecho de la pantalla mientras mira un video. La reproducción acelerada se mantendrá durante el tiempo que dure la presión y volverá automáticamente a la velocidad normal cuando retire el dedo.

Una herramienta para los contenidos temporales

La función estará destinada a los Estados de WhatsApp, el apartado que permite compartir fotografías y videos que permanecen disponibles durante un período limitado. En el caso de las publicaciones audiovisuales, la duración puede alcanzar los 30 segundos.

La incorporación de este control podría agilizar la visualización de los contenidos sin necesidad de modificar permanentemente la configuración de reproducción. A diferencia de lo que ocurre con los mensajes de voz, que cuentan con un botón específico para ajustar su velocidad, el sistema funcionará mediante un gesto sobre la pantalla.

Cuándo llegará a todos los usuarios

La modalidad de reproducción propuesta tiene antecedentes en otras plataformas, como TikTok, Instagram y YouTube, que ofrecen herramientas para controlar el ritmo de los videos.

Por el momento, la presencia de la función en versiones de prueba no implica que esté disponible para el público general. Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, todavía no comunicó una fecha para su lanzamiento oficial.

La compañía podría introducir modificaciones antes de habilitarla de manera general, por lo que resta conocer cuándo concluirán las pruebas y en qué condiciones llegará a la versión estable de la aplicación.

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