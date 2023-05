Cerró RARBG, una de las mayores webs de descargas piratas del mundo.

Las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania también impactaron en RARBG. "Algunos también están peleando la guerra en Europa - EN AMBOS LADOS. Además, el aumento del precio de la energía en los centros de datos en Europa nos afectó bastante", explicaron.

"La inflación hace que nuestros gastos diarios sean imposible de cubrir. Por lo tanto, ya no podemos administrar este sitio sin gastos enormes que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Después de una votación unánime, hemos decidido que ya no podemos seguir", concluyen.

https://twitter.com/nachorapari/status/1663873501680336896 Con este comunicado devastador se anuncia que RARBG deja de funcionar. Por suerte, YTS (entre otras) tiene muchísimo contenido en películas (hay que aprovechar ahora más que nunca y hacer buenos backups) pero para los que acostumbran a descargar series esto es una tragedia. pic.twitter.com/v0xLr1VOXb — Ignacio Rapari (@nachorapari) May 31, 2023

Qué era RARBG, el sitio de descargas piratas que cerró

RARBG fue fundado en 2008 con el objetivo de compartir links de descarga de Torrent y desde el comienzo se especializó en contenido audiovisual, aunque también incluía juegos, software y música. Para mediados de la década siguiente ya se había convertido en una referencia para conseguir contenidos.

Por infracciones al copyright, el sitio fue bloqueado por decisión judicial en varios países, entre ellos Arabia Saudita, Reino Unido, Australia, India o Irán.