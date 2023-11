Alerta Android: una app de mensajes espía tus datos

En un caso inusual, el fabricante Nothing permitió a los usuarios de su último smartphone, basado en Android, utilizar iMessage de Apple para chatear. Esta decisión llevó a consecuencias inesperadas cuando se descubrió que la aplicación había expuesto información sensible o, en el peor de los casos, la habían espiado.

Ante este riesgo, la aplicación fue eliminada de Google Play, y se pide a los usuarios a desinstalarla de sus dispositivos para evitar posibles vulnerabilidades y proteger su privacidad. Por eso, la importancia de la seguridad en las aplicaciones sigue siendo fundamental en el panorama digital actual.

Cuál es la app de mensajes que espía tus datos

Al lanzar su aplicación, Nothing expresó que los servicios de mensajería estaban dividiendo a los usuarios y su herramienta buscaba superar estas divisiones, permitiendo el chat entre dispositivos sin importar el sistema operativo, utilizando la plataforma Sunbird como puente entre iOS y Android.

Sin embargo, se generaron preocupaciones sobre la seguridad del entorno, ya que la aplicación exigía permisos, como el acceso a la cuenta en iCloud.





Tras una revisión de The Sun, se aconseja a quienes tengan la aplicación Nothing Chat en sus teléfonos borrarla para evitar problemas. El especialista en ciberseguridad Krishan Bagaria destacó la inseguridad de la herramienta, mencionando la falta de HTTPS y la transmisión de credenciales a través de texto sin formato. Bagaria señaló que el servidor HTTP no admitía cifrado de extremo a extremo, una característica esencial para proteger la privacidad de las comunicaciones.

Luego del informe del experto, Nothing eliminó la aplicación de Google Play, admitiendo que lo hicieron para abordar varios problemas. La actualización de la página de Nothing indicaba que retiraron la versión beta de Nothing Chats de Play Store y retrasarían el lanzamiento para trabajar en colaboración con Sunbird y corregir errores. Aunque ofrecieron disculpas, aseguraron que harían lo mejor para sus usuarios.