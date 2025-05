Adiós a las estafas virtuales: el dato clave que te puede servir para no caer en la trampa

El Registro Nacional No Llame permite registrar líneas para evitar llamadas con fines publicitarios.

Muchos teléfonos no logran identificar este tipo de comunicaciones como spam, por lo que el primer filtro sigue siendo la decisión de no atender números desconocidos. Sin embargo, no siempre basta con rechazar la llamada: en muchos casos, el sistema está diseñado para que el usuario devuelva el llamado, lo que podría costarle mucho más que una simple conversación.