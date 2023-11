"Achilles: Legends Untold", el intrigante mito detrás de la épica historia de Aquiles

En la industria de los videojuegos, hay varias calificaciones para referirse a la inversión que se realiza en un desarrolló. Los AAA suelen ser los proyectos de muy grande presupuesto, y los AA son aquellos que tal vez su inversión no es enorme, pero intentan sacar un producto a la altura, resignando su precio de lanzamiento. En años anteriores, los AA formaban gran parte del catálogo anual, pero este 2023, la verdad es que fueron muy pocos, y algunos de una calidad realmente olvidable, como el caso de "The Lord of the Rings: Gollum", un verdadero desastre. Este es un juego que llega haciendo apenas ruido, pero que se hizo un lugar dentro de los juegos que más me divirtieron. Hoy analizamos "Achilles: Legends Untold".

"Achilles: Legends Untold" es un clásico juego de rol de acción isométrica, que nos hará recordar mucho al icónico "Diablo", pero este le da una vuelta de rosca intentando encontrar su propia personalidad e inspirándose más en el género souls-like y los juegos clásicos tipo hack & slash. De esta manera, nos propone adentrarnos en una aventura épica basada en la mitología griega con un argumento muy interesante y un sistema de combate del cual les paso a comentar.

imagen 3 - Archilles

Como sabemos, los juegos de rol nos permiten utilizar un sinfín de armas y equipos para poder progresar en la historia, y este no es la excepción, ya que en el camino iremos abriendo cofres y crafteando, lo cual nos permitirá mejorar las características en combate adaptándose a nuestra forma de juego. Vas a poder cargar armas a dos manos, llevar arma y escudo o dos armas diferentes; esto dependerá de si queremos jugar más agresivo o un sistema más equilibrado con la defensa.

En cuanto a las armas, contaremos con las principales, que pueden ser una espada, un hacha, una lanza o un martillo. Cada una de ellas tiene sus propias características, como el alcance, velocidad, consumo de energía y daño, al mismo tiempo que tendrá un estilo propio de combate que dependerá del alcance y sus movimientos.

También podremos llevar un arma secundaria que puede ser una daga, una espada corta o un escudo. Estas nos van a permitir realizar ataques rápidos o bloquear los del enemigos con una técnica que se asemeja mucho a un sistema de parry, reduciendo el daño recibido y provocando un contraataque. Además, junto a estos, podemos equipar ataques especiales, que consumen energía y nos permiten realizar acciones como lanzar una onda de choque, invocar un rayo o arrojar el escudo.

imagen 4 - Archilles

Podremos mejorar tanto el equipo como las armas con materiales que vayamos recolectando durante la historia. Esto no solo nos será útil para aumentar la calidad, el daño, la durabilidad y el peso, sino que también nos permitirá agregar efectos secundarios como la posibilidad de quemar, envenenar o golpear con un rayo cada vez que ataquemos a los enemigos.

A medida que los vayamos eliminando, vamos a acumular experiencia, y con esta subiremos de nivel. Por cada nivel, obtendremos puntos de habilidades que nos servirán para progresar en un llamativo y enorme árbol de experiencias. En este, aparte de desbloquear diferentes movimientos también vamos a poder aumentar el daño, la salud, la energía, la resistencia, la velocidad, la defensa, el sigilo, la exploración, el carisma, la inteligencia o la percepción. Como pueden ver, la cantidad de opciones a la hora de formar nuestro personaje es muy amplia, pero creo que en el gameplay final no termina diferenciándose de una manera exagerada.

imagen 5 - Archilles

Este es un juego de mundo abierto, aunque todo el tiempo nos irá marcando con una línea de puntos sobre el mapa nuestra ruta a seguir, pero desviarse de esta no hará más que beneficiar al jugador, por lo que la exploración es fundamental. En los escenarios podremos encontrar diferentes mazmorras, secretos, tesoros y atajos.

Vamos a interactuar con el entorno, rompiendo objetos, activando mecanismos o usando elementos como antorchas o cuerdas. También vas a encontrar objetos que nos ayudan en el combate, como granadas, pociones o ingredientes, pudiendo fabricar todas estas con lo que recolectamos. Y por supuesto ser muy necesario usar pociones de salud, energía o resistencia. La resistencia es otro factor importante, ya que determina nuestra capacidad de aguantar el daño y los efectos negativos, como el sangrado, el envenenamiento o el fuego.

En cuanto al diseño artístico, está muy conseguido, dando esa ambientación de la antigua Grecia, con sus templos, bosques, ruinas y montañas. Una variedad de enemigos bastante justa para lo que nos plantea y unos jefes muy entretenidos de combatir. Por supuesto, no todo son flores, ya que el juego tiene sus traspiés, como algún que otro bug en sus escenarios. Tampoco me gustó no poder golpear a los enemigos cuando están realizando la acción de levantarse del piso o unas pantallas de carga, que aunque son segundos nomás, nos hacen presionar nuevamente un botón para avanzar a la siguiente sección.

imagen 6 - Archilles

Y ahora es cuando volvemos al principio y retomamos la idea de que estamos frente a un juego AA que cumple muy bien. Aunque no es la idea más original del mundo, aprovecha gráficamente las características de la nueva generación al mismo tiempo que nos entretiene y lo hace muy ameno, en un mapa con desafíos constantemente que no nos dejan aburrir en ningún momento. Por supuesto, no es una obra maestra, pero tampoco es lo que buscamos en un título de estas características.

"Achilles: Legends Untold" llega subtitulado al español en Xbox Series, Playstation 5 y PC y a un muy buen precio, detalle fundamental. Si te gustan los juegos de rol de acción con una dificultad un poco elevada y una ambientación mitológica, es para vos.