Viral: insólito contrato con pena de hasta 5.000 euros en caso de infidelidad

El tuit con el detalle del contrato de la pareja en caso de infidelidad Redes Sociales

En la captura de imagen del tuit la joven comentó a su pareja "pues ya te he dicho que soy muy desconfiada" y agregó: “Como he estudiado derecho me gustaría que hiciésemos un contrato por si me pones los cuernos”,

En el detalle del texto se estableció que “no mantener conversaciones explícitas con terceras personas, por cualquier medio, bajo la pena de sanción de 500 euros”.

Además, se detalló la pena de 2.000 euros si no cumplen con “No mantener contactos bucales con terceras personas" y de 5.000 euros de penalidad para quienes no hagan caso sobre “no mantener relaciones sexuales de cualquier índole con terceras personas".

Contrato de noviazgo en caso de infidelidad en la pareja Redes Sociales

Al final del documento las partes aclararon: “Las sanciones deberán abonarse por la parte incumplidora a la otra parte en el plazo de dos semanas desde que esta última tuviera conocimiento de la infidelidad”, mientras aclararon que "por cada día transcurrido desde el hecho hasta que la otra parte tenga conocimiento de la misma, deberán agregarse 50 euros".