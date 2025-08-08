Video: una Ferrari quedó destrozada tras un impresionante choque en San Vicente El hecho ocurrió cuando el conductor perdió el control del auto de alta gama, se despistó y terminó impactando contra un poste ubicado en la rotonda de las Rutas 6 y 11. El hombre salió ileso. Por







La Ferrari de color amarillo quedó completamente destruida.

Un impresionante choque ocurrió este sábado en la localidad de San Vicente cuando el conductor de una Ferrari amarilla, perdió el control e impactó de lleno contra un poste ubicado en la rotonda de las rutas 6 y 16. Pese a que el auto de alta gama terminó destruido, el hombre resultó ileso.

“Probablemente sea la única Ferrari amarilla en todo el país. Despistó a la altura de la Ruta 6 y 16 en la altura de San Vicente. La destrucción del auto es total", informó el periodista de C5N Federico Fahsbender.

Testigos del lugar señalan que el conductor del vehículo era conducido por un comerciante de la zona de Canning. La autoridades tomaron conocimiento del accidente al ver una grúa perteneciente a una empresa privada sacando la unidad entre los arbustos.

La Ferrari amarilla quedó completamente destruida. El conductor pudo trasladarse de manera particular y por sus propios medios a un centro médico en la Ciudad de Buenos Aires para realizarse controles de rutina.