Video: un joven fue golpeado brutalmente a la salida de un boliche en Mar del Plata

Un joven fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en la ciudad de Mar del Plata en Batán. El lamentable hecho quedó registrado por uno de los presentes que no intervino en la pelea y las imágenes pronto se viralizaron.

https://twitter.com/enlatecla247/status/1655994210263105573 Una pelea salvaje a la salida de un boliche en la zona de Batán, en la ciudad de Mar del Plata.



Varios que miran la batalla sin hacer nada, uno que filma la golpiza y una víctima que termina internada en un hospital con heridas de gravedad.#buenosaires #mardelplata pic.twitter.com/zeOqr4DHlm — enlatecla (@enlatecla247) May 9, 2023

Todo comenzó a las 6 de la mañana cuando un joven de 20 años comenzó una pelea con otros dos que rondaban la misma edad. La víctima (identificada en el video sin remera) se trastabilló y y cayó al piso delante de un auto que frenó su marcha.

Luego uno de los agresores, le pegó una patada en la cabeza que lo desmayó. Tras varios golpes, el joven perdió el conocimiento.

Sin embargo, la violencia no terminó ahí. El otro de los atacantes le propinó una serie de golpes de puños mientras al menos una decena de personas observaba el ataque. Al ver que la víctima ya no oponía resistencia, algunos de los presentes decidieron intervenir para que el asunto no pase a mayores.

El joven que fue agredido tiene 22 años y presentó la denuncia este lunes. En su declaración confesó que se peleó con un hombre, en estado de ebriedad, y que no recordaba el hecho, sino hasta el momento en que vio un video en las redes.