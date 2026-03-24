Un camión cayó al río Carcarañá desde un puente de la autopista Rosario-Santa Fe y el chofer se salvó de milagro "No pude abrir la puerta por la presión del agua, pero sí bajar la ventanilla", explicó el transportista, que sufrió traumatismo de tórax y escoriaciones, aunque está fuera de peligro. Por + Seguir en







El camión quedó a tres metros de profundidad.

Un camión que circulaba por la autopista Rosario-Santa Fe impactó contra la baranda de un puente y cayó al vacío hasta quedar sumergido en el río Carcarañá. El vehículo, un Ford Cargo 1722, se trasladaba sin carga hacia la capital provincial al momento del accidente, que ocurrió en el kilómetro 29.

El conductor, oriundo de la ciudad bonaerense de Pilar, quedó atrapado en la cabina y salvó su vida tras abandonar el habitáculo por sus propios medios. “No pude abrir la puerta por la presión del agua, pero sí bajar la ventanilla”, explicó el transportista sobre su escape del camión. Un grupo de pescadores que se encontraba en las cercanías escuchó sus gritos y lo trasladó hasta la orilla.

Personal de Protección Civil y bomberos asistieron al accidentado. Los médicos del Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo constataron que el paciente presentaba un traumatismo de tórax y escoriaciones. El chofer permaneció lúcido y bajo observación médica, ya fuera de peligro.

La investigación preliminar asocia el hecho con una maniobra brusca ante la congestión de tránsito en el sector. Un siniestro vial previo en la misma ruta provocó desvíos y detenciones repentinas sobre el puente de La Ribera. El choque destruyó un tramo de la protección lateral, lo que obligó a una reducción de calzada en el corredor.

Buzos tácticos de la Policía y bomberos zapadores localizaron el transporte a tres metros de profundidad. Los operarios utilizaron boyas para marcar la posición exacta del chasis en el lecho del río. El operativo de retiro definitivo supone un desafío logístico debido al peso de la estructura, calculado en unas 11 toneladas.