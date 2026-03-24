24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Un camión cayó al río Carcarañá desde un puente de la autopista Rosario-Santa Fe y el chofer se salvó de milagro

"No pude abrir la puerta por la presión del agua, pero sí bajar la ventanilla", explicó el transportista, que sufrió traumatismo de tórax y escoriaciones, aunque está fuera de peligro.

Por
El camión quedó a tres metros de profundidad.

El camión quedó a tres metros de profundidad.

Un camión que circulaba por la autopista Rosario-Santa Fe impactó contra la baranda de un puente y cayó al vacío hasta quedar sumergido en el río Carcarañá. El vehículo, un Ford Cargo 1722, se trasladaba sin carga hacia la capital provincial al momento del accidente, que ocurrió en el kilómetro 29.

Agostina Páez podrá volver a la Argentina.
Te puede interesar:

La abogada detenida en Brasil, tras ser autorizada a volver a la Argentina: "Fue la peor experiencia de mi vida"

El conductor, oriundo de la ciudad bonaerense de Pilar, quedó atrapado en la cabina y salvó su vida tras abandonar el habitáculo por sus propios medios. “No pude abrir la puerta por la presión del agua, pero sí bajar la ventanilla”, explicó el transportista sobre su escape del camión. Un grupo de pescadores que se encontraba en las cercanías escuchó sus gritos y lo trasladó hasta la orilla.

Personal de Protección Civil y bomberos asistieron al accidentado. Los médicos del Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo constataron que el paciente presentaba un traumatismo de tórax y escoriaciones. El chofer permaneció lúcido y bajo observación médica, ya fuera de peligro.

La investigación preliminar asocia el hecho con una maniobra brusca ante la congestión de tránsito en el sector. Un siniestro vial previo en la misma ruta provocó desvíos y detenciones repentinas sobre el puente de La Ribera. El choque destruyó un tramo de la protección lateral, lo que obligó a una reducción de calzada en el corredor.

Buzos tácticos de la Policía y bomberos zapadores localizaron el transporte a tres metros de profundidad. Los operarios utilizaron boyas para marcar la posición exacta del chasis en el lecho del río. El operativo de retiro definitivo supone un desafío logístico debido al peso de la estructura, calculado en unas 11 toneladas.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial habilitó el tránsito hacia Santa Fe tras la reparación de la baranda del puente. El personal especializado restituyó la seguridad de la vía para normalizar el flujo entre las localidades de Oliveros y Maciel. Las autoridades solicitaron precaución a los automovilistas por la continuidad de las tareas técnicas en la zona.

Noticias relacionadas

Estela de Carlotto participó de la lectura de un documento en el acto por los 50 años del golpe cívio militar. 

Así fue el documento que se leyó en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe militar: "La memoria se defiende luchando"

El BMW está valuado en u$s75.000.

Video: un joven a bordo de un BMW atropelló a un espectador durante una picada ilegal en Tecnópolis

El hombre herido está internado en el HECA.

Rosario: incumplió una restricción perimetral, fue apuñalado por su cuñado y está grave

A 50 años del golpe militar de 1976, el juez Baltasar Garzón fue reconocido por su labor clave contra la impunidad.

Baltasar Garzón: "La justicia es mérito de una sociedad que exigió respuestas"

Este documento es obligatorio para circular en todo el país y su tramitación depende de cada municipio.

Qué costo tiene hacer el trámite de la licencia de conducir en Buenos Aires a partir de marzo 2026

play

Rocco Canataro, cantante de Roze, a 50 años del Golpe: "Nos toca venir y hacer memoria"

Rating Cero

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
play

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz.
play

"Fue muy importante": el consejo de un famoso cantante que le cambió la vida a Jimena Barón

"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

Juanita Tinelli junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo.

Revés judicial para Juanita Tinelli: archivaron la causa por amenazas a su familia

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.

"Cuarteto era mala palabra": la Mona Jiménez recordó la persecución y censura de la dictadura

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

últimas noticias

play
Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Hace 16 minutos
play
La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo. 

Karen Reichardt propuso modificar el nombre del 24 de marzo por una memoria "completa"

Hace 25 minutos
Horas antes del ataque, el joven subió un video posando junto a un fusil semiautomático.

Un adolescente mató a tiros a dos profesoras que no lo dejaron entrar al colegio por llegar tarde

Hace 27 minutos
La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria. 

La Serenísima, con nuevos dueños: Arcor y Danone compraron el total del paquete accionario de Mastellone

Hace 28 minutos
Horacio Marín, CEO de YPF.

El CEO de YPF aseguró que la guerra en Medio Oriente "acelera la expansión del proyecto" de GNL de Argentina

Hace 29 minutos