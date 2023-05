Video: un estudiante coreano se comió una obra de arte valuada en u$s120 mil

La obra, realizada por el artista italiano Maurizio Cattelan, se exhibía en la muestra llamada "WE" del museo, especializado en arte tradicional coreano y contemporáneo. Según las indicaciones del artista, la fruta es renovada cada dos días.

Consultado por autoridades de la institución sobre el motivo de lo que había hecho, el joven afirmó que "se había salteado el desayuno y tenía hambre". Luego, entrevistado por la cadena local KBS, sostuvo que "dañar una obra de arte moderno también es hacer arte".

Cattelan, lejos de enojarse por la intervención, aseguró que "no hay problema" con lo hecho por Noh. No es la primera vez que ocurre: en 2019, el artista David Datuna se comió la famosa banana en Miami luego de que fuera vendida por u$s120 mil. "Me encanta esta instalación, es deliciosa", contó entonces en su cuenta de Instagram.

Desde el Museo Leeum afirmaron que no presentarán cargos contra el joven estudiante y simplemente reemplazaron la fruta.