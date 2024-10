Video: un adolescente amenazó con un cuchillo a un compañero en el aula

La Escuela Normal Superior Próspero Alemandri, de Avellaneda, vivió un momento tenso por el enfrentamiento entre dos alumnos: uno de ellos presionó a otro con el arma blanca. Afortunadamente, el menor agredido no sufrió heridas.

Una escuela secundaria de Avellaneda vivió un tenso momento con dos alumnos porque uno de ellos llevó un cuchillo en su mochila y se lo apoyó en el cuello a otro. Este momento salió a la luz por la grabación de uno de los compañeros y se confirmó que el menor agredido no sufrió heridas.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior Próspero Alemandri (ENSPA) y en una de las aulas se ve como un adolescente amenaza a otro con un arma blanca en medio de una discusión por una gorra. Se ve un forcejeo, el agresor lo rodea al otro y le apoya el cuchillo en su cuello.

BULLYING EXTREMO EN EL AULA, SACÓ UN CUCHILLO Y SE LO APOYÓ EN EL CUELLO PARA QUE LE DEVUELVA LA GORRA, LA PELEA ENTRE DOS ALUMNOS OCURRIÓ DESPUES DEL RECREO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ENSPA pic.twitter.com/kimMsKSOOw — NOTICIAS AL INSTANTE (@AhoraUltimo) October 16, 2024

Los compañeros presenciaron la escena desde la puerta, pero no intervinieron. En el segundo video se puede ver al atacante lanzando cuchillazos al aire. Pero tampoco se ve que haya un adulto responsable en el lugar, ya sea profesor o preceptor.

El joven Alexander no sufrió heridas y su padre hizo la denuncia policial luego de que se hagan virales las imágenes. Explicó en Todo Noticias: “Yo me entero por medio de WhatsApp, que me mandan una foto de Facebook. A posterior vine acá al colegio a hablar con docentes y la directora”.

“Me dijeron que iban a hacer un acta citando al padre. Yo pensé en ese momento que solamente era una agresión física, pero después me pasaron el video en donde se ve el cuchillo”, agregó.

Pero admitió una realidad que viven sus compañeros: “Lo que pasa es que mi hijo no juega con el muchacho. No tiene pleito con él. Este muchacho ya viene agrediendo a otros. Hay actas en el colegio de ese mismo compañero. El colegio dice que van a tomar cartas en el asunto y van a citar al padre. Hay alumnos que se han trasladado de este colegio, por seguridad, por sus hijos”.