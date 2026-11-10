León XIV llegó a Córdoba: quiénes son los niños que recibieron al Papa

Se trata de un coro conformado por adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli. La recepción contó además con la presencia del gobernador Martín Llaryora junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

El papa León XIV llegó a Córdoba para celebrar una multitudinaria misa en la capital provincia y fue recibido por el coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli . Además contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

La muerte que golpea al Papa en medio de su visita a Argentina: "Fue notificado"

El coro de niños interpretó una series de obras como Da Pacem Domine, de Charles Gounod; Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart; Hallelujah, de Georg Friedrich Händel; Gloria, de Alberto Dono; y Hanac Pachap Cussicuinin.

Además le ofrecieron al Papa un puñado de hierbas aromáticas llegadas desde la localidad de San Pedro, en Traslasierra, donde se realiza el Festival de los Cultivos Aromáticos.

También estuvieron presentes las escuelas Ceferino Namuncurá, ubicada en las Altas Cumbres, a 2.400 metros sobre el nivel del mar; Nuestra Señora del Valle, de las Sierras Grandes, en Los Gigantes, a 1.800 metros de altura; y República del Perú, de la ciudad de Córdoba.

Una multitud ya aguarda por el papa León XIV en Córdoba: se espera otra masiva misa

El papa León XIV ya llegó a la provincia de Córdoba, donde se espera que brinde otra masiva misa en el predio de FAdeA ante un millón de personas.

Como parte de la continuidad de su gira por Argentina, luego de la misa multitudinaria más tarde se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde, el Sumo Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un nuevo evento masivo en el Monumento de los Españoles, donde este lunes brindó una homilía ante más de 2 millones de personas: en esta ocasión, encabezará una vigilia con jóvenes a partir de las 20.15.

Beto Pereyra, desde Córdoba, habló con los fieles que ya están desde temprano para conocer sus historias. "Vine desde temprano, espero mucha gente y un lindo clima. Espero que el Papa nos traiga amor, paz y trabajo", contó uno de los peregrinos de Córdoba capital.

"Somos ocho, vinimos toda la familia. Seguro que nos va a dar un mensaje algo lindo. Trajimos agua, hielo y cosas para poder estar tenquilos", contó otro.

El periodista también habló con peregrinos que comenzaron su viaje desde Villa Mercedes, en San Luis: "Salimos a la noche y llegamos esta mañana, ahora estamos yendo a la zona a ver si lo podemos ver cerquita. Como está todo cortado, espero que traiga bendiciones para todo el país. Es una multitud de gente... nos moviliza la fé, somos muy católicos. Pedimos por todos porque el país está muy complicado".