9 de noviembre de 2026 Inicio
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Los empresarios, en línea con el papa León XIV: "No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa"

El Grupo de los Seis, conocido como G6, le dio la bienvenida al Sumo Pontífice, que llegó este domingo a la Argentina y coincidió con su discurso en el Palacio Libertad. “El desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”, agregaron.

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El Grupo de los 6 le dieron la bienvenida al papa León XIV

El Grupo de los 6 le dieron la bienvenida al papa León XIV


El Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales cámaras empresariales de la Argentina, le dio la bienvenida al papa León XIV tras su llegada al país, y emitieron un comunicado donde expresaron la misma visión de la economía. “No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”, destacaron.

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En el escrito, titulado “Bienvenido, Santo Padre”, los empresarios se mostraron a favor del discurso que dio el Sumo Pontífice sobre la necesidad de poner la actividad económica al servicio de las personas: “El desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”.

Si bien reconocieron la presencia del Papa en nuestro país y que se trata de un acontecimiento pastoral, lo calificaron como “una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no”. “Qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”, preguntaron. Al mismo tiempo, mencionaron: “La dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común”.

El documento, que lleva las firmas de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), también hace referencia a los “tiempos de grandes cambios”.

En esa línea, destacaron que “la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una nueva economía cada vez más integrada abren oportunidades extraordinarias y también nuevas preguntas”: “El Santo Padre ha dedicado a estos temas su primera encíclica. Nos ha pedido que el progreso no deje nuevas ruinas a su paso y que lo asumamos como una responsabilidad compartida”.

Las principales definiciones del primer discurso del papa León XIV en la Argentina

El papa León XIV se dirigió al pueblo argentino desde el Palacio Libertad en cadena nacional por primera vez en su visita al país y recordó a su antecesor, Francisco, definió que "la economía tiene que estar al servicio de las personas" y defendió "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

"Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular: durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y en el corazón los lugares, las personas y la fe que aquí recibió. Al sucederle en el ministerio recorro el camino inverso", destacó el Papa.

Durante la disertación del Sumo Pontífice, el presidente Javier Milei se quedó sentado sobre el escenario con el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en primera fila. El economista brindó un discurso antes de que Robert Francis Prevost hiciera lo propio.

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